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反彈預算刪減 運彩公會：勿讓體育淪政治惡鬥犧牲品

2025/1/19 12:34（1/19 12:58 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中19日電）中華民國運動彩券經銷商商業同業公會今天發布聲明，立院通過刪減體育署15%預算決定，讓本只佔中央政府總預算千分之3以下體育經費雪上加霜，「體育不該成為政治惡鬥犧牲品」。

立法院審查今年度中央總預算，國民黨與民眾黨立委聯手提案刪除、凍結多筆預算，引發不少反彈聲浪，除影視文化外，體育經費也被刪減。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會今天發出聲明，要求立刻停止政治惡鬥，回歸理性討論。

運彩公會指出，體育是凝聚社會力量、展現國家形象的重要基石，從奧運賽場上的奮戰到基層推廣的努力，台灣體育人用熱血與汗水，讓這片土地充滿驕傲與希望；他們不分藍綠白、不涉足政黨之爭，他們的奮鬥都只為讓台灣站上世界舞台。

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運彩公會表示，刪減預算行為，無疑是在剝奪體育人資源，也是在削弱全民驕傲與信心；體育署原本經費就已微乎其微，這樣的刪減只會讓本就已捉襟見肘的基層體育推廣、國家代表隊訓練面臨更大挑戰。

運彩公會呼籲，立法院應停止政治惡鬥，回歸理性討論，理解體育對國家、對社會重要性；體育需要更多支持，而不是更多阻礙，體育是台灣人民心目中理想第一品牌，也是驕傲與信念，「體育不該成為政治惡鬥犧牲品」。（編輯：陳仁華）1140119

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