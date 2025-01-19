善種子義工團近百人年前搶修虎尾弱勢老屋 1天完工

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（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）社團法人台灣善種子義工團協助雲林弱勢家庭住屋修繕，昨天傾全團之力，動員近百人1天內翻新日治時期破舊木造屋舍，並更新電線、家具，讓李姓母子擁有安全住家環境。

台灣善種子義工團協助雲林縣政府雙B計畫弱勢家庭住屋修繕，替虎尾李姓母子整修完成每逢下雨就會漏水祖厝，今天舉行贈屋儀式，縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘皆來慶賀。

台灣善種子義工團理事長林其茂接受媒體聯訪表示，因為農曆新年快到了，希望案主儘快有新家可以住，昨天從全台各地動員90幾名義工，上午7時就開工，用1天時間就完成整修。

林其茂說，主要工作是換掉漏水磚瓦、電路管線換新、改善廁所漏水，並且購置新的家具、廚房設備；另外，此厝電線是日治時代配線方式，已呈焦化情況，很容易電線走火，所以全面更新重拉。

張麗善說，縣府民國112年啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，透過社政、戶政、警消、衛政、村里長及村里幹事展開普查，以雷達式掃描清查需要關懷服務的家庭，迄今共通報699件。

其中，修繕需求200件因房屋老舊破損，沒辦法防風遮雨，縣府盤整公私部門資源，結合縣府勞動暨青年發展處、民間義工團、各職業工會等單位展開老舊房舍修繕工作，現已完成住屋修繕103案；

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另外，針對近500戶物資匱乏家庭，透過長青食堂、實物銀行提供民生物資服務，讓他們不再挨餓。

張麗善表示，這是台灣善種子義工團協助雙B住屋修繕第2案，1天內就完成，團隊人員相當棒。（編輯：陳仁華）1140119