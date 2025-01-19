加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
TikTok在美「不賣就禁」生效前關閉 將與川普合作解決
首頁 / 地方

善種子義工團近百人年前搶修虎尾弱勢老屋 1天完工

2025/1/19 12:50（1/19 13:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
社團法人台灣善種子義工團協助雲林弱勢家庭住屋修繕，18日動員近百人，1天內翻新日治時期破舊木造屋舍。中央社記者蔡智明攝 114年1月19日
社團法人台灣善種子義工團協助雲林弱勢家庭住屋修繕，18日動員近百人，1天內翻新日治時期破舊木造屋舍。中央社記者蔡智明攝 114年1月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明雲林縣19日電）社團法人台灣善種子義工團協助雲林弱勢家庭住屋修繕，昨天傾全團之力，動員近百人1天內翻新日治時期破舊木造屋舍，並更新電線、家具，讓李姓母子擁有安全住家環境。

台灣善種子義工團協助雲林縣政府雙B計畫弱勢家庭住屋修繕，替虎尾李姓母子整修完成每逢下雨就會漏水祖厝，今天舉行贈屋儀式，縣長張麗善、虎尾鎮長林嘉弘皆來慶賀。

台灣善種子義工團理事長林其茂接受媒體聯訪表示，因為農曆新年快到了，希望案主儘快有新家可以住，昨天從全台各地動員90幾名義工，上午7時就開工，用1天時間就完成整修。

林其茂說，主要工作是換掉漏水磚瓦、電路管線換新、改善廁所漏水，並且購置新的家具、廚房設備；另外，此厝電線是日治時代配線方式，已呈焦化情況，很容易電線走火，所以全面更新重拉。

張麗善說，縣府民國112年啟動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，透過社政、戶政、警消、衛政、村里長及村里幹事展開普查，以雷達式掃描清查需要關懷服務的家庭，迄今共通報699件。

其中，修繕需求200件因房屋老舊破損，沒辦法防風遮雨，縣府盤整公私部門資源，結合縣府勞動暨青年發展處、民間義工團、各職業工會等單位展開老舊房舍修繕工作，現已完成住屋修繕103案；

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，針對近500戶物資匱乏家庭，透過長青食堂、實物銀行提供民生物資服務，讓他們不再挨餓。

張麗善表示，這是台灣善種子義工團協助雙B住屋修繕第2案，1天內就完成，團隊人員相當棒。（編輯：陳仁華）1140119

#台灣
#虎尾
#雲林縣政府
#張麗善
#雲林縣
#林嘉弘
社團法人台灣善種子義工團協助雲林弱勢家庭住屋修繕，並更新電線、家具，讓李姓母子擁有安全住家環境，縣長張麗善（左3）19日到場感謝義工協助，並參觀整修後房舍。中央社記者蔡智明攝 114年1月19日
社團法人台灣善種子義工團協助雲林弱勢家庭住屋修繕，並更新電線、家具，讓李姓母子擁有安全住家環境，縣長張麗善（左3）19日到場感謝義工協助，並參觀整修後房舍。中央社記者蔡智明攝 114年1月19日
張麗善
古坑草嶺石壁櫻花含苞待放 1/29起花季登場守護雲林健康 台塑號婦癌篩檢巡迴車捐贈啟用
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：