彰化員林國宅大掃除 清潔隊首辦廢家具媒合平台

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化員林國宅每年春節前都會清出大量大型家具，員林清潔隊今年除規劃集中堆放時間與區域外，首次辦理廢家具媒合平台，今天上午即媒合超過50個大型家具與電器，讓資源再利用。

員林清潔隊在每年國家清潔週會協助員林國宅住戶清理大型廢家具、家電，今年清運作業訂於今天上午8時至下午4時，供員林國宅住戶依規定集中堆放大型廢棄物，現場拉起封鎖線，並有大型抓斗車進駐，即時清運垃圾。

清潔隊長張道強透過新聞稿表示，去年清運期間出現超過200張床墊及大型家具，部分為外來濫倒物，對清潔隊回收分類造成負擔。

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張道強說，今年除加強現場巡檢與即時清運外，新增廢家具媒合平台，將品相良好的家具分類，供有需求的居民取用，不僅能減少垃圾量，也促進社區資源循環再利用。

清潔隊上午即媒合超過50個大型家具與電器，包括實木櫃子、椅子、塑膠櫃、衣架等。張道強表示，近年逐步改善國宅濫倒情形，今年更透過互助共享平台，讓這些物品變廢為寶，除舊布新也能兼顧資源永續。（編輯：李淑華）1140119