美濃新春4大花區開園 徜徉田園風光走春客家風情

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（中央社記者張已亷高雄19日電）美濃湖畔花海展現新春氣象，4大花區融入多樣裝置藝術，市長陳其邁今天出席開園儀式，為今年花季揭開序幕，歡迎民眾走春至美濃，感受客家風情與田園風光。

陳其邁等人今天出席「美濃秋冬樂活嘉年華暨花海彩繪大地」活動，為高雄城市後花園進行開園儀式，揭開今年花季序幕，並現場就地取材，體驗手作花束，將各式不同色彩鮮花集結成束，花朵及葉片錯落有致，綻放淡雅香氣，增添年節喜氣。

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陳其邁表示，在過年期間，美濃4大花海地區種植向日葵、百日草及大波斯菊，景色生機盎然；走春必訪地點就是美濃花海與高雄冬日遊樂園，歡迎民眾打卡拍照，享受高雄最優風景，闔家共度愉快時光。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，美濃花海今年以「蛇來蛇趣，來去美濃尞」為主題，分別在湖畔、牛角灣、幸福平安及奇美4大花區融入多樣裝置藝術，其中幸福平安花區結合高雄冬日遊樂園設置巨大化食物拍照背板，為美濃春節賞花增添趣味，打造具地方特色多樣賞花景點。（編輯：陳仁華）1140119