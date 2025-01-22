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中市東區立德地下停車場啟用 3月底前免收費

2025/1/22 15:42（1/22 15:56 更新）
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台中市東區立德地下停車場22日正式啟用，市長盧秀燕（前右3）等人出席啟用典禮，會中宣布自即起到3月31日試營運期間，停車暫免收費。中央社記者郝雪卿攝 114年1月22日
台中市東區立德地下停車場22日正式啟用，市長盧秀燕（前右3）等人出席啟用典禮，會中宣布自即起到3月31日試營運期間，停車暫免收費。中央社記者郝雪卿攝 114年1月22日
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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市東區立德地下停車場今天啟用，市長盧秀燕在啟用典禮中表示，此場融入在地意象、以火車站為主題，打造遊具共融式綠地，即起到3月31日試營運期間，停車免收費。

昨天因確診A型流感而請假1天的盧秀燕，今天恢復公開行程，她表示，經過服用克流感及1天休息後，今天已明顯改善，雖然還在咳嗽，不過已退燒，所以今天繼續跑行程及開會，謝謝大家關心。

對於昨天凌晨發生嘉義地震，盧秀燕指出，雖然請病假，但看到台南災情最為嚴重，所以昨天上午約8時多就親自打電話給台南市長黃偉哲，詢問他是否需要台中支援。

盧秀燕說，得知台南有不少房屋受損，必須要鑑定損害程度，昨天台中市政府立刻集結台中市結構技師公會，在昨天中午至下午陸續出發，至少10名以上結構技師與台南結構技師攜手合作，很快就對台南地區受損房子進行鑑定。

有關中國宣布開放福建及上海到台灣旅遊，盧秀燕認為，台中市地理位置適中，有山有水，有現代有傳統，天氣良好，觀光條件最好；此外，台中更有全國最大夜市，輝達執行長黃仁勳也很希望有機會再訪，若中央開放陸客團，台中當然會積極爭取，希望遊客能進入台中來享受在地的美好，也促進消費。

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因應台中車站周邊停車需求，市府改建原有平面停車場，工程總經費近新台幣3.6億元，東區立德地下停車場今天舉行啟用典禮；盧秀燕表示，自她上任至今，6年來市府已投入百億經費興建40座停車場。

盧秀燕表示，這次立德地下停車場融入在地意象，以火車站為主題，並打造遊具共融式綠地，是座地上1層、地下3層的公園式停車場，可提供208席汽車位及309席機車位，滿足當地停車需求；即起至3月31日試營運期間，停車暫免收費。（編輯：陳仁華）1140122

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