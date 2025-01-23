農曆春節赴陽明山 賞花吃美食走親山步道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市產發局今天表示，農曆春節期間可至陽明山竹子湖走春，除有海芋等花卉及白斬雞等當地美食，還有許多親山步道可選擇以步行感受自然。

台北市產業發展局發布新聞資料指出，春天的陽明山花季有櫻花、杜鵑、茶花等爭奇鬥豔，竹子湖的海芋更是焦點，其實海芋花期已開始，雖冬季的海芋低調而乾皺，經漫長寒冬，將在春天綻放純淨的典雅之美。

產發局表示，竹子湖種植海芋的花農多是60歲至80歲的長者，他們每天清晨起床，悉心照料花田，如檢查水源、施肥、除草與捕害蟲，才能孕育出海芋的純白與繡球花的華麗，花卉不僅象徵自然的美，更是農民汗水與堅毅的象徵。

產發局指出，民眾在春節若選擇到陽明山走春，除可賞花，美食更是一大亮點，無論是鮮嫩多汁的白斬雞、甘甜可口的地瓜湯，還是當地自種的高山蔬菜及野菜都值得一試。

另一方面，陽明山內有許多條的親山步道，無論家庭或團體都能找到合宜的步道，如頂湖環狀步道全程設有無障礙設施，適合輪椅族通行，青楓步道則是可沉浸在青楓林間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

產發局表示，春節期間選擇到竹子湖親近自然，享受美食與美景，讓身心得到療癒，迎接新的一年注入滿滿能量，期待民眾透過遊憩純淨山林，與家人共享美好的春節時光。

此外，產發局指出，春節將屆，家戶忙於團圓聚餐與烹煮年菜，使用瓦斯頻率將增加，提醒民眾務必留意使用瓦斯設備的安全，包含確認瓦斯爐具和熱水器及管線有無破損或老化、定期接受安檢、安裝微電腦瓦斯表，應注意把熱水器或瓦斯設置在通風地點。（編輯：張銘坤）1140123