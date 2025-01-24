老五老基金會台中辦桌圍爐 與獨居長者熱鬧迎新春

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）農曆春節連假前夕，老五老基金會今天在台中市山城辦桌圍爐，席開14桌，邀獨居及弱勢長者重溫過去辦桌吃喜宴的記憶，在歡笑聲中，熱鬧迎接新春到來。

老五老基金會今天在石岡區社寮角萬興宮辦桌圍爐，邀請石岡、東勢、新社地區長者們參加新春圍爐，席開14桌，由志工團隊精心布置，高掛紅燈籠、播放老人家熟悉的民謠音樂，營造濃厚的年節氛圍。

基金會表示，不少行動不便的長者起初因外出困難而感到猶豫，但志工團隊親自接送服務，讓長者都能安心前來。當車輛抵達家門時，長者們早已整裝待發，帶著滿心期待與喜悅，迎接難得的圍爐宴。

66歲詹大哥是低收入戶，長年獨居，因脊椎損傷導致行動不便，生活主要依靠補助與兄長接濟。過往都是把年菜送到家，今年在志工接送下，協助克服困難、外出圍爐，他說，很久沒有這麼熱鬧了，看到大家的笑容，真的很溫暖。

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張阿嬤則是首次參加圍爐活動，多年來她肩負照顧中風丈夫的重任，生活壓力讓她逐漸放棄過去參與活動的熱情。在社工邀請下，讓她鼓起勇氣走出家門，重新感受集體的溫暖。她說，路邊辦桌的形式，讓她想起以前參加村裡喜宴的日子，這樣的熱鬧真的很久沒經歷過了，心情好很多。

基金會表示，活動特別選擇路邊辦桌形式，不僅希望帶來節慶的熱鬧，更期待喚起長者對傳統年味的美好回憶。感謝「好好變老公益計畫」連續4年資助獨居長者年度服務經費，為長者提供生活照顧與陪伴，還有多家單位鼎力支持，讓長者們的年節更加溫馨圓滿。（編輯：郭諭儒）1140124