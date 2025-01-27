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南彰化賞花賞燈 社頭燈籠大道年味滿滿

2025/1/27 11:59（1/27 12:31 更新）
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彰化縣社頭鄉公所在台鐵社頭車站到社頭公有零售市場布置燈籠大道，社斗路上高掛近6000顆燈籠，年味十足。中央社記者鄭維真攝 114年1月27日
彰化縣社頭鄉公所在台鐵社頭車站到社頭公有零售市場布置燈籠大道，社斗路上高掛近6000顆燈籠，年味十足。中央社記者鄭維真攝 114年1月27日
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（中央社記者鄭維真彰化27日電）過年走春南彰化，賞花也賞燈，尤其別錯過在彰化縣溪州鄉溪州公園舉辦的「花在彰化」盛事，而社頭車站前燈籠大道更是熱門打卡點，今年擴大高掛近6000顆燈籠，營造滿滿年味。

彰化縣政府農業處表示，年度花卉盛事「花在彰化」從1月29日展到2月12日，主題「花繪城市」，除有特色創意花卉造景、農產品行銷，活動期間週六、日安排市集及寵物嘉年華等活動。

社頭鄉杜鵑花大道（忠義路）、月眉池有花海專區，其中高鐵橋旁杜鵑花大道規劃稻草創意裝置藝術、大型充氣公仔等。

白天賞花，夜晚賞燈，員林市公所說，「2025員林燈會–蛇來好運All in員林」在員林公園展到3月2日，2月8日辦元宵晚會。

此外，社頭鄉公所表示，今年從台鐵社頭車站到社頭公有零售市場布置燈籠大道，邀鄉內國民中學、國小、公私立幼兒園及彰化特殊教育學校等學生彩繪約4000顆燈籠，另還有約2000顆大紅燈籠高掛社斗路，年味十足。

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至於2024台灣燈會海上明珠展區主題燈亞海發現號，及數座造型花燈擺置於社頭公有零售市場旁，透過聲光律動讓賞燈民眾感受古帆船及海浪造景，彷彿身歷其境。

永靖鄉則在鄉公所前廣場、瑚璉路、永靖街一路到永安宮前東門路布置璀璨燈飾，將老街點綴成星光閃閃不夜城。（編輯：李明宗）1140127

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#彰化縣政府農業處
彰化縣社頭鄉杜鵑花大道（忠義路）有花海專區，並規劃稻草創意裝置藝術、大型充氣公仔等，讓民眾拍照打卡。中央社記者鄭維真攝 114年1月27日
彰化縣社頭鄉杜鵑花大道（忠義路）有花海專區，並規劃稻草創意裝置藝術、大型充氣公仔等，讓民眾拍照打卡。中央社記者鄭維真攝 114年1月27日
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