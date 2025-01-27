南彰化賞花賞燈 社頭燈籠大道年味滿滿

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）過年走春南彰化，賞花也賞燈，尤其別錯過在彰化縣溪州鄉溪州公園舉辦的「花在彰化」盛事，而社頭車站前燈籠大道更是熱門打卡點，今年擴大高掛近6000顆燈籠，營造滿滿年味。

彰化縣政府農業處表示，年度花卉盛事「花在彰化」從1月29日展到2月12日，主題「花繪城市」，除有特色創意花卉造景、農產品行銷，活動期間週六、日安排市集及寵物嘉年華等活動。

社頭鄉杜鵑花大道（忠義路）、月眉池有花海專區，其中高鐵橋旁杜鵑花大道規劃稻草創意裝置藝術、大型充氣公仔等。

白天賞花，夜晚賞燈，員林市公所說，「2025員林燈會–蛇來好運All in員林」在員林公園展到3月2日，2月8日辦元宵晚會。

此外，社頭鄉公所表示，今年從台鐵社頭車站到社頭公有零售市場布置燈籠大道，邀鄉內國民中學、國小、公私立幼兒園及彰化特殊教育學校等學生彩繪約4000顆燈籠，另還有約2000顆大紅燈籠高掛社斗路，年味十足。

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至於2024台灣燈會海上明珠展區主題燈亞海發現號，及數座造型花燈擺置於社頭公有零售市場旁，透過聲光律動讓賞燈民眾感受古帆船及海浪造景，彷彿身歷其境。

永靖鄉則在鄉公所前廣場、瑚璉路、永靖街一路到永安宮前東門路布置璀璨燈飾，將老街點綴成星光閃閃不夜城。（編輯：李明宗）1140127