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新北15萬株櫻花綻放 年節走春賞花趣

2025/1/28 09:20（1/28 09:31 更新）
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每年初春時節就是新北市15萬株櫻花陸續綻放的時刻，賞櫻不必出國，過年走春賞花趣。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月28日
每年初春時節就是新北市15萬株櫻花陸續綻放的時刻，賞櫻不必出國，過年走春賞花趣。（新北市農業局提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）山櫻花是新北市的市樹，每年初春時節是全市15萬株櫻花陸續綻放的時 刻，賞櫻不必出國，過年走春更不需遠遊人擠人，適合親子戶外休閒賞花趣。

據新北市政府官網的市樹描述，台灣山櫻為台灣原生樹種，高度可達6公尺，春天開花時整株無葉，滿樹垂吊著緋紅色的花朵，非常美麗壯觀，花期在1月下旬至3月，全市栽培數量約為15萬株。

每當春分時節，在三芝境內北七縣101線道、淡水的鄧公路、樹林口之櫻花大道及三空泉等地、烏來風景區及產業道路、平溪森林遊樂園區環山道路、石碇小格頭（9號省道往宜蘭方向的山路，22-26k處）、三峽插角北109線等地區都能看到它搖曳的身姿。

市府景觀處表示，配合花期，今年櫻花季從1月22日展開，各地陸續已有櫻花綻放中，將隨著氣節及區域逐漸滿開， 因此，在春節期間，推薦3處賞櫻景點供民眾追櫻賞花。

首先是淡水天元宮的「天山三色櫻」，這向來都是新北市的春節「嬌」點，有粉白色、粉紅色、深粉色等3種花瓣色彩，相當有層次感，引人注目，2月2日晚間還有夜櫻燈光秀。

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再來是汐止的康誥坑溪，兩岸種植約2百多株山櫻花，盛開時的櫻姿美不勝收，加上一旁的溪水相映，整體氛圍也是相當浪漫。

另一知名賞櫻勝地是石碇區二格道路，道路兩旁植有許多山櫻花，全長大約2.5公里，蜿蜒的櫻花林放眼望去，能同時享受山區風景的平靜與美麗。因此，賞櫻不必出國，春節外出走春更不需遠遊，郊山步道各有美景，適合親子戶外休閒賞花趣。（編輯：林恕暉）1140128

#三峽
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