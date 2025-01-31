創新到創生 谷芳研發爆米香茶食帶領產業藍天

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）傳承自祖輩的三峽谷芳有機茶園主人李昌峻與洪佳玉夫妻檔，帶著3個孩子們以有機栽培，守護家鄉百年傳承7代的特有茶種「青心柑仔」，還研發爆米香茶食，懷念傳統又走向國際。

新北茶葉產區包括坪林、石碇、深坑、林口、石門等；包種茶、三峽碧螺春等製茶屬傳統產業，老農堅守崗位但逐漸凋零，青農願意返鄉或留駐茶園，守住父祖輩產業，但要向新的契機，各自要拚出一片藍天。

獲選為2024年新北市優秀青年的李昌峻告訴中央社記者，谷芳有機茶園源自清朝同治年間（1871年），超過154年歷史。他透過族譜考究，發現與妻子洪佳玉共同經營時為第6代，現在交棒給第7代的3個孩子，一同傳承製茶技術。

夫妻倆返鄉當青農，透過新北市府陪伴，不但在地創生與環境永續理念擦亮品牌，也在國際參賽逐漸闖出名號。

李昌峻說，早期投入有機產業很辛苦，但相信具有前景。在生產端與在地茶農契作，以較高的價格收購，提升產業價值；在加工端的有機製茶廠也取得衛生安全星級製茶廠認證。

洪佳玉比先生早一年，於2023年獲選新北市優秀青年，接手的大女兒李昱萱及雙胞胎兒子李柏儒、李璟旻共同設計產品包裝，充滿童趣的意象。全家一同採茶、製茶及行銷。

農業局長諶錫輝告訴記者，輔導他們南征北討各種展售會，也代表台灣出國爭取國際訂單，從三峽的產業出發，李昌峻帶動整個地方相關產業發展，可說是在地創生的典範之一。

谷芳茶園生產的有機野放碧螺春綠茶，通過有機驗證，茶葉不落地生產、風味帶有木質氣息、花果蜜香、不傷胃。除品茗外，也研發茶食等產業，結合傳統與創新，多了許多可能。

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洪佳玉去年底開始研發茶風味爆米香，她接受中央社記者訪問表示，為了研發，洪佳玉一次次斟酌原料鐵觀音、黑米、綠茶碧螺春、砂糖、麥芽糖漿的比例，終於找到將蜜香紅茶與香脆的爆米香完美結合，帶來獨特的味覺體驗。

「雖然失敗很多次，但永不放棄」，一邊投入生產，一邊學習客家語言與精神的洪佳玉說，再不努力，過幾年就變成老農。希望透過研發讓茶香與蓬萊米相遇，使產品適合素食者與健康飲食追求者。有些年輕人雖不太接受傳統的爆米香，但融入茶香讓古早味創新後，接受度立即翻倍，已吸引許多死忠客群。（編輯：林恕暉）1140131