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綠營春節勤跑新北拜廟 劉和然：樂見關心新北

2025/1/31 16:36
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（中央社記者趙敏雅新北31日電）新北市副市長劉和然今天前往新北市三重廟宇參拜，媒體提問民進黨立委蘇巧慧、民進黨秘書長林右昌近期勤跑新北市廟宇，劉和然表示，樂見大家關心新北，希望新北愈來愈好。

2026新北市長選舉中國國民黨由誰出戰受矚目，劉和然是外界點名人選之一。民主進步黨則是立委蘇巧慧、秘書長林右昌被視為黨內角逐新北市長熱門人選。

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劉和然上午赴三重先嗇宮參拜祈福接受媒體聯訪，被問及蘇巧慧、林右昌近期勤跑新北，是否面臨競爭壓力，劉和然說，「看到很多好朋友到新北市，非常開心」，期盼接下來這一年不管做事還是賺錢，都能愈來愈好，大家為了這塊土地多多祈福，這是好現象。

對於蘇巧慧今天與副總統蕭美琴合體到新北市板橋廟宇參拜，劉和然表示，不清楚合體副總統能否拉抬聲勢，不過總統、副總統先後到新北走春，市府團隊也到各地走春，「看看新北市還有哪些地方需要我們做更多，希望關心新北的好朋友們能多為新北爭取資源，加快推動建設」。（編輯：張銘坤）1140131

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