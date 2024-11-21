新北訪英國與脫煤者聯盟座談 分享經驗深化合作

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北環保局今天表示，市府團隊20日訪問英國倫敦與「脫煤者聯盟」座談，分享新北脫煤過程與淨零、能源轉型經驗。聯盟執行長茱莉亞說，盼新北攜手其他城市與國際加速脫煤進程。

環保局發布新聞稿表示，副市長劉和然與環保局團隊，20日與脫煤者聯盟（Powering Past Coal Alliance, PPCA）執行長茱莉亞（Julia Skorupska）、外交事務組長帕拉維（Pallavi Singh）及高級政策顧問麗茲（Liz Wharmby），針對脫煤化的實施細節和未來合作機會深入討論。

環保局說，雙方會議中分享脫煤化過程的挑戰及解決策略。PPCA代表表示，聯盟秉持「公正轉型」理念，協助依賴煤炭的地區轉型產業，脫煤過程保障當地工人權益和社區的生計。

聯盟也希望新北市能參與更多國際合作，特別與越南、泰國和印尼合作，將脫煤經驗推廣至更多國家。

環保局說，2019年加入脫煤者聯盟城市，政策包括「燃煤鍋爐退場」、「瀝青業燃料油改氣」及「燃煤汽電共生機組退場」，於2022年實現工業無煤化。

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環保局表示，脫煤轉型面臨諸多挑戰，市府對林口發電廠排放標準進行嚴格管理，推動該廠逐步減少使用煤炭，並加強碳捕集與封存技術（CCUS）的應用，以有效處理溫室氣體排放，達到減碳目標。

茱莉亞邀請新北市協助有意願脫煤的城市，分享脫煤成功經驗及技術；劉和然表示，作為聯盟成員，新北樂於與其他成員城市分享經驗，與國際攜手前進，協助推動全球能源轉型與減碳目標。（編輯：張銘坤）1131121