立院議政博物館更新蛻變 遊客可探台灣民主進程

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（中央社記者蘇木春台中1日電）立法院議政博物館歷經3年多整修，1月起營運，遊客可參觀主題展、歷史文物，甚至重回當年台灣省議會貴賓室，搭配民主時刻館議事堂，帶領民眾化身時空旅人，一探台灣民主進程。

博物館位於民主議政園區內，包含民主時刻館、朝琴館、民主草坪及宿舍區等，其中博物館更新工程重點在於保存歷史、推動文化教育及提升公共空間使用效能。

博物館1樓有民主之路、國會變遷與立院開門特展區，展區內有中華民國憲法復刻品，並可見鎮館之寶「立法院獬豸鋼戳」，透過展覽可一窺1928年訓政時期立法院於南京成立，一路到1960年遷入台北市中山南路歷史。

館方說，「立法院獬豸鋼戳」為自中國帶到台灣的重要歷史文物，高25公分、長15公分，為立法院秘書處鍛鐵鍛造，主體為獬豸，早期立法院重要文件或證件常以這鋼戳認證。

館方表示，獬豸是中國古代傳說中獨角異獸，形似牛，一說似羊，能分辨曲直，見人打鬥時，會用角觸理虧的人，成為執法公正化身，象徵公平正義。

博物館2樓可前往國民大會、國會外交、民主花園與時光貴賓室等展覽區，遊客可了解因時代變遷，國會因應國家社會環境發展，從國大轉型，一路到國會外交，藉國會外交禮品展出，讓民眾了解立法院推動相關工作成果。

此外，時光貴賓室重現當年省議會歷史場景；館方表示，立法院議政博物館建築原為省議會「圖書資料館」，1983年落成啟用，台灣省虛級化後2007年轉型為博物館，做為介紹台灣民主議政發展場域。

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館方說，原有建築空間整體經重新裝修後，唯一原始保留場域就是貴賓室重現當年省議會接待貴賓歷史場景。

園區內民主時刻館也是熱門景點，立法院中南部服務中心表示，時刻館為原省議會議事大樓，曾是台灣議政樞紐，將議事堂打造為「民主劇場」並設6個主題布展，帶領民眾化身為時空旅人，一探台灣民主進程。（編輯：李明宗）1140201