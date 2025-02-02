趙健舜辭高薪創業 實現探索海洋盼從「了解」開始

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（中央社記者王朝鈺基隆2日電）躍入深藍股份有限公司創辦人趙健舜，辭去網路科技媒體業務主管高薪，轉身創業投入冷門海洋產業，他堅持信念「探索海洋，從了解開始」，開設網路平台，要讓民眾透過潛水等活動接觸海洋。

2016年一次偶然的潛水經歷，改變趙健舜的生命軌跡，他被美麗的海洋深深吸引，但也對海底的異常景象感到訝異，海中魚群稀少、塑膠垃圾四處漂浮，生態環境顯得破碎且脆弱，讓他決定深入探討問題根源，並設法改變。

趙健舜在2017年成立公司創立BlueTrend 藍色脈動網站，前幾年都是採斜槓方式，白天在職上班，晚間經營網站，由於難以將科技業的商業模式，複製到海洋產業，趙健舜幾經摸索碰壁，直到2021年標得海洋委員會海洋保育署關於保育區拍攝計畫，似乎讓他找到商業模式，毅然決然辭職。

然而，創業過程並不如預期順利，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，趙健舜離職不久後，中央宣布禁海措施，因無法下水拍攝，執行海保署標案因而停擺，加上確診，一度讓趙健舜灰心甚至想回到職場上班，所幸政府逐步開放下海，最終完成標案要求，請到款項度過難關。

此外，趙健舜去年也面臨關卡，未能順利標到政府計畫，不僅營業額少了近一半，且原本評估為因應標案而增聘員工，在開支增加、營業額減半情況下，趙健舜不僅壓力倍增，部分員工也因而離去，令他十分感傷。

趙健舜為實現夢想，試著找出方法突破困境，近年來環境、社會和公司治理（ESG）議題受到企業重視，讓他發現企業需求，公司從原來主要針對政府機構模式，調整轉向企業，提案順利獲得數家企業認同，營收也逐漸回穩。

另一方面，由於政府標案的不確定性，營收大起大落對公司長遠發展不利，在基隆市政府「地方產業創新研發推動計畫」（SBIR）補助支持下，趙健舜嘗試轉向消費者，將大幅改版網站，把先前蒐集到的潛店、潛點資料，分門別類上傳網站，並導入各店家潛水方案，消費者只要訂購潛店推出的方案，公司就能獲得推廣分潤。

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趙健舜坦言，諸多因素使得潛店業者對加入網站平台卻步，公司正努力創造更多有利資源，藉此說服業者，例如導入更多流量、提供更便捷的訂購方式，並規劃與政府機關合作，有機會帶領業者到國外宣傳，增加業者曝光。

趙健舜說，網站改版預計3月上線，期待新的商業模式能細水長流，為公司創造穩定營收，更希望BlueTrend 藍色脈動網站，未來能成為「潛水圈的Agoda」。（編輯：林恕暉）1140202