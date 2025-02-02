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信義警跟隨吳靜怡惹議 蔣萬安：支持警方依法依規

2025/2/2 15:08（2/2 15:56 更新）
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針對政治評論員吳靜怡指遭員警跟蹤爭議，台北市長蔣萬安（左3）2日走春參拜時受訪表示，警察責任是確保安全、避免衝突，他向來支持警方依規執法。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月2日
針對政治評論員吳靜怡指遭員警跟蹤爭議，台北市長蔣萬安（左3）2日走春參拜時受訪表示，警察責任是確保安全、避免衝突，他向來支持警方依規執法。（台北市政府提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年2月2日
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（中央社記者黃麗芸台北2日電）政治評論員吳靜怡昨天表示遭員警跟蹤，北市信義警分局回應是為了避免衝突派員跟隨知名人物，但逾越比例原則。台北市長蔣萬安今天回應，支持警方依法依規，在應有範圍內執法。

吳靜怡在臉書發文請問蔣萬安，「大過年的，要求警員跟蹤我這個小老百姓意義在哪裡？」，還表示「誰可以告訴我，在民主國家對弱女子一路的跟蹤為勤務工作，到底是在保護我，還是想故意讓我心生恐懼？」

信義分局昨天聲明指出，因執行鄭姓民眾以「發送過年春聯，傳達民主理念」為由申准之合法集會活動安全維護勤務，編派警力於現場進行秩序維護及交通疏導。

信義分局表示，被罷免人接連參加慈惠堂與奉天宮參香活動，現場有眾多被罷免人的支持者，且群眾情緒高漲，為防止不同意見民眾衝突，派遣員警跟隨參加罷免活動的知名人物，但跟隨至五分埔派出所一帶，已距活動現場有一段距離，確逾越比例原則，分局長李憲蒼下達指令欠明確，已自請處分。

蔣萬安今天上午陸續前往松山霞海城隍廟、台北府城隍廟和松山慈祐宮走春參拜，媒體提問如何看關於信義分局警察勤務爭議。

蔣萬安表示，任何集會活動，警察的責任是確保安全、避免衝突，自己的態度一向是支持警方依法依規，在應有的範圍內執法。

另方面，蔣萬安隨後參加光華數位新天地新春開工典禮時表示，台北市政府已編列新台幣4700萬元預算，將全面更新光華商場的貨梯與電扶梯，提供更好的服務品質，進一步帶動人潮與商機。

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此外，為強化商圈行銷，北市府也將行銷預算從120萬元提高至180萬元，盼透過更多資源投入，擴大宣傳效果，吸引更多消費者。

蔣萬安提到，北市府持續推動商圈發展，過去透過大巨蛋啟用及演唱會經濟帶動整體消費，其中歌手周杰倫4天演唱會即創造17億元經濟效益，強調未來北市府將透過產業局、觀傳局跨局處合作，推動光華商場數位新天地與周邊商圈活絡發展，讓大巨蛋經濟效應延伸至整個台北市，進一步促進商業繁榮。（編輯：蕭博文）1140202

蔣萬安
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