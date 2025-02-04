萌獸躍上北市松河街堤防 融入松山文化底蘊

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）北市松河街畫堤新作公開，為呈現「四獸山」意象，知名設計師蘇琬羚將可愛版象、獅、豹、虎化為壁畫，並融入基隆河、礦坑列車、百年老樹等在地元素，堤防也能有溫度。

北市水利處表示，「台北新畫堤」又有新畫作報到， 創作者為知名設計師蘇琬羚，將大家熟知的四獸山，以可愛形象呈現「象、獅、豹、虎」；畫作的一開始為鯉魚，是為了呼應松山的形狀如同一尾鯉魚，而在地方傳說中，慈祐宮就是鯉魚的「魚頭」；松山區古名「錫口」，範圍包括現今的松山、信義、南港等地區。

水利處指出，壁畫以基隆河的河道為主軸，用藍色貫穿整個畫面；山丘上的小火車代表過去的礦坑列車，同時象徵松山火車站的誕生，而開滿紅花的百年刺桐老樹象徵松山國小的歷史，另外，在天際飛翔的台灣藍鵲，象徵著台北的活力與蛻變。

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水利處說，壁畫也融入了松山地區的文化底蘊與歷史故事，透過這些富有創意的彩繪呈現出松山的自然與文化，打造出屬於松河街的獨特故事，讓民眾彷彿穿梭於時光中，感受過去與現代的交融。

水利處表示，為改變以往堤防生硬、與環境景觀不和偕，推動「台北新畫堤」，藉由堤壁美化結合在地特色元素，讓堤防不僅有防洪功能，更能貼近在地居民生活，讓冰冷石牆轉換為具有溫度與故事的創作。（編輯：方沛清）1140204