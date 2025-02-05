台灣龍虎斑進軍日本 經8年諮商首櫃2.8公噸啟航

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）台灣龍虎斑拓展通路，經8年台日諮商，提供科學證據及實地訪查結果，終於獲日本公告獲准輸銷，今天首櫃2.8公噸啟航，讓日本消費者吃到安全又美味台灣龍虎斑。

農業部今天在屏東舉辦「台灣龍虎斑外銷日本首櫃記者會」，此次外銷的龍虎斑由西日本鐵道株式會社集團採購，將以龍虎斑製成魚排等各式料理與產品，將在公司旗下福岡地區午餐列車（THE RAIL KITCHEN CHIKUGO）、飯店及超市等通路販售，福岡地區有更多大眾消費場域可品嚐到台灣龍虎斑的美好滋味。

農業部長陳駿季會中表示，這次台灣龍虎斑能出口到國外，從檢疫諮商談判、運輸到通路鏈接，都是靠很多人共同努力，未來將持續輔導業者提升加工及養殖技術、拓展外銷市場，從產業端及消費端雙向進行，讓台灣水產品繼續走向國際市場。

陳駿季說明，過去因西卡毒素疑慮，台灣龍虎斑無法輸銷日本，農業部歷經8年努力，透過台日經貿會議多次提案，並提出科學研究與試驗證據，建立安全管理機制，證實台灣養殖龍虎斑安全可靠，於去年10月30日獲日本正式公告開放輸入，成果得來不易。

陳駿季提及，將持續推動龍虎斑外銷，除建立穩定供應鏈，由漁業署輔導業者取得輸日資格，開發符合日本市場需求產品，監控養殖環境，確保品質與安全，透過市場調研，推出小包裝魚肉，推廣中式全魚料理，讓更多日本消費者認識並喜愛台灣龍虎斑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣長周春米表示，屏東是國內最大石斑養殖區，此次外銷日本的龍虎斑，就是屏東縣2024年推選出「屏東金牌水產」養殖戶生產的龍虎斑，是經由產官學界專家嚴格審查，最終選出代表屏東頂級水產精華，這也是繼2年前屏東青斑進軍日本藏壽司後，再度達成重要里程碑，將石斑魚推進國際市場。

漁民代表洪佳琪說，自己是漁二代，早期賣魚方式是能養多大就賣多大，現在方式是先觀察市場需求，再往需求方向努力，這次銷往日本的要求是魚要養到6斤重，那提供的魚貨都是符合要求，如此一來可以打造不同通路，真的感謝各部會努力，讓龍虎斑真的進軍日本了，希望未來可以一櫃一櫃的外銷。（編輯：郭諭儒）1140205