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WBC資格賽將開打 嘉市21日起連3天戶外轉播

2025/2/7 16:11
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（中央社記者姜宜菁嘉義市7日電）世界棒球經典賽資格賽21日至25日於台北大巨蛋進行。嘉義市政府今天說，從21日至23日在中正公園辦理戶外轉播活動，邀請球迷們穿上紅藍白應援裝一同為台灣隊送上最熱情的歡呼。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日在台北大巨蛋開打，台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊爭取2個名額晉級2026年經典賽正賽。

嘉義市長黃敏惠表示，台灣隊去年12強冠軍賽中奪冠，當時的熱血沸騰與感動依舊印象深刻，至今仍令人感動。參與12強賽事的28名選手名單中，有18人曾參與諸羅山盃少棒賽，嘉義市可說是棒球原鄉，更是世界冠軍的搖籃，也是台灣棒球國手的搖籃。

世界棒球經典賽資格賽即將開打，嘉義市府再次與中華電信合作並取得公播授權，特別舉辦戶外直播派對，邀請民眾一同前來戶外觀看，重溫12強賽事的感動，也為參賽的台灣隊選手送上最熱情的歡呼，在中正公園架設400吋大螢幕轉播應援，並將提供限量應援加油棒。

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嘉義市教育處長郭添財說，2026年世界棒球經典賽，台灣隊必須先在資格賽當中取得前二的成績，要分別與西班牙、南非及尼加拉瓜進行比賽。市府從21日起連3天辦理轉播活動，讓民眾能夠隨時掌握最新戰況，一起為台灣隊吶喊打氣。

嘉義市府指出，此次轉播活動分別在2月21日至23日共計辦理3場次；25日的比賽預計由小組成績第2名對戰小組成績第3名，市府也將視台灣隊的成績決定25日的賽程是否加碼辦理。（編輯：謝雅竹）1140207

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