屏東新丁新枝祭為新生兒祈福 四代同參拜傳承文化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東客庄佳冬鄉六根莊三山國王廟，每年舉辦新丁新枝祭為新生兒祈福。今年佳冬、六根2村共25名新生兒登記，其中楊姓一家人帶著新添男丁，四代共同出席參拜，傳承百年文化。

依屏東縣政府資訊，六堆中的左堆地區以拜新丁祭典聞名，尤其是包含佳冬村與六根村的佳冬庄。佳冬庄「新丁福」儀式特別之處在於承襲古禮相當完整，且會以有147年歷史的木製部件，搭建「福廠」作為儀式場地。

福廠昨天搭建完成，今早廟方恭請伯公神尊安座。參拜信徒絡繹不絕，其中包含六根村楊姓一家人，帶著新添男丁從高雄返鄉，四代一同參拜。

六根村子弟楊淨兒時也曾被媽媽帶來祈求伯公護佑，如今帶著自己第1個孩子傳承傳統。他接受媒體聯訪表示，新丁新枝祭讓年輕人與家鄉有個連結。佳冬不是大鄉鎮，若非活動或探望老人家，少有機會回來；而阿婆高齡102歲，時常將她接去高雄同住，更少了回鄉動機。有這樣的活動讓年輕人帶著下一代回來走走，「覺得很驕傲」。

六根莊三山國王廟總幹事楊永和表示，今年包含佳冬、六根2村登記參與儀式新生兒共25名，其中新丁15名、新枝10名，以少子化情形而言「算很熱鬧了」。以往僅有拜新丁，近年提倡男女平權，不僅加入新枝表女性，以往只請男性長者吃福宴，近年也是男女不拘。

屏東縣長周春米到場參拜表示，新丁新枝祭是客家文化與宗教活動相結合的重要無形資產，在每年元宵節前舉辦，去年元宵節後出生的小男孩為新丁、女孩子為新枝，在福廠祈福祭拜，除保佑國泰民安，也保佑小朋友們健康長大。

周春米說，今年首度與「屏日曬書祭」結合，加入20間獨立書屋，推出庄頭書展，讓逛書市遊客藉此認識拜新丁新枝、遊客庄，而參拜民眾也有機會認識來自各地的書店，讓傳統與創新在此交流創造，讓人看到滿滿文化能量。

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屏東縣傳播暨國際事務處表示，由屏東獨立書店共同發起的第2屆創新書市「屏日曬書祭」，首度前進佳冬鄉與百年傳統活動新丁新枝祭結合，於2月8至9日舉辦，打造全新文化體驗。

「屏日曬書祭」主辦單位「繫。本屋」表示，參與的獨立書店最北來自台北，最南來自恆春，在地書店包含「繫。本屋」、永勝5號、小沐屋工作室、「小陽。日栽書屋。」、艸魚禾堂、「在，繁華阿嬤家」、紅氣球書屋、幼稚園小書房有機書店、咖必冊店、七木人文空間書房等；外縣市書店及出版社則有日榮本屋、大河壩小書店、地下書房、唐山書店、新經典文化及四也文化出版公司等。（編輯：郭諭儒）1140208

由屏東縣獨立書店共同發起的第2屆創新書市「屏日曬書祭」首度前進佳冬鄉舉辦，與百年傳統「新丁新枝祭」結合，8日起熱鬧登場，打造全新文化體驗。中央社記者黃郁菁攝 114年2月8日

「屏日曬書祭」首度前進屏東縣佳冬鄉，8日在詩人步道登場，遊客不僅能逛書市，也可趁機認識客庄新丁新枝祭儀，感受在地人文風情。中央社記者黃郁菁攝 114年2月8日

屏東縣佳冬庄的「新丁福」儀式特別之處在於承襲古禮相當完整，且擁有以147年歷史的木製部件所搭建的「福廠」（後木造建物）。中央社記者黃郁菁攝 114年2月8日