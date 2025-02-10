議員批國小家長接送區危險 北市6月底前改善標示

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北10日電）北市議員洪婉臻表示，國小接送區規劃不佳，家長與學生暴露於危險中；交工處表示，針對標示不明，55校將於6月底改善完成，另將個案辦理會勘研議設置避車彎可行性。

民進黨台北市議員洪婉臻今天透過新聞稿指出，日前在議會交通部門質詢時就提到，「學校外的家長接送區」早已是家長及學校心中的痛，但市府毫無積極作為，讓學童長期暴露於危險中，也陷家長於不義，連接送小孩還要和開單員警諜對諜。

洪婉臻認為，家長接送區標誌不明，常讓家長一頭霧水，許多學校也被迫自救，自製停車告示牌和旗幟，完全反映北市府的失職。

她指出，全台北市153所國小僅4校設有臨停15分鐘車格，遠遠不敷使用，完全暴露北市府對學童安全的漠視，學童在「肉包鐵」的危險環境中上下學，顯見台北市的交通環境對學童極度不友善。

洪婉臻要求，北市府應立即更新語焉不詳的家長接送區標誌；交通局應積極與教育局跨局處合作檢討，針對北市153所國小家長接送區全面盤點檢討，做出完整規劃，以利兒童安全。

北市交通管制工程處表示，有關家長接送區標示不明改善案，已清查北市153所國小家長接送區，有55所國小家長接送區標誌內容需修正，預計6月30日前改善完成。

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交通管制工程處指出，有5所國小具規劃避車彎條件及13所國小可評估家長接送區調整為停車格位，後續將個案辦理會勘研議可行性；另有16所學校提出改善建議，一併於6月30日前改善完成；而臨停標誌牌面內容不夠明確部分，擬更新牌面，以明確告知民眾該路段開放停車時段。

北市停車管理工程處則說，台北市家長接送區目前管制方式，基本上還是以黃線管制（3分鐘臨停）為主，某些特殊區域如有幼兒接送需求點，會劃設車格限停15分鐘。（編輯：蕭博文）1140210