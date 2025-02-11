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竹縣快捷9號試營運竟未開車 縣府：從嚴處分廠商

2025/2/11 12:15
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（中央社記者郭宣彣新竹縣11日電）國民黨竹縣議員吳旭智說，縣府新闢公車快捷9號今天開學首日試營運，首發公車竟未開車、讓學生等無車，他緊急協助載送學生上學，竹縣府說，廠商誠信有問題，將從嚴處分。

吳旭智告訴中央社記者表示，竹縣府為滿足民眾通學與通勤需求，設置「快捷9號」公車，營運路線從竹北市勝利八街發車，行經高鐵站、新竹市多家國立高中職，立意良好。

他說，今天是開學日，也是「快捷9號」公車首日試營運，原定在上午6時與6時30分在勝利八街發車，現場等候搭乘的學生約有8人，有就讀竹商、竹中的學生，但等到上午6時50分卻仍未見公車，他緊急協助載部分學生到學校，部分學生由家長載送。

吳旭智指出，經與縣府、客運業者協調後了解，司機臨時有狀況，才導致無法開車，但因應下午仍有班次，縣府應盡快解決問題，避免影響民眾搭乘。

新竹縣政府交旅處長陳盈州告訴中央社記者說，因應「快捷9號」今天試營運，昨天仍與業者等單位確認發車情形至半夜，業者卻在試營運首日跳票，影響路線營運，廠商誠信已有疑慮，因此籌備期至今年3月，不排除不同意該公司展延，另尋其他廠商營運。

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對於今天下午發車是否有影響，陳盈州說，快捷9號主要路線是從勝利八街發車至沿途至新竹高商往返，原定下午4時30分、與5時在新竹高商發車返回，目前仍持續協調中，要讓學生放學可搭乘返回竹北。

新竹縣長楊文科今天於主管會報中表示，快捷9號公車除未如期發車，還有新設站牌及劃設公車停靠區等狀況，廠商誠信有問題，將從嚴處分並檢討。（編輯：林恕暉）1140211

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