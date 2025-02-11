加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
IG青少年帳號台灣上線 未滿16歲自動設為不公開
首頁 / 地方

屏東113年農耕機污染道路57件 熱區稽查最重罰6千

2025/2/11 15:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東為農業大縣，每逢農耕密集作業期，常有農耕機整地後，未清洗即上路致路面污染；環保局去年全年共裁處57件，近期將針對熱區加強稽查，依法最重可罰6000元。

屏東縣為農業大縣，農業種地面積廣闊，每逢農耕密集作業時期，常有農耕機具結束作業後，未將機身附土清理乾淨即直接上路，造成路面積土污染，車輛行經積土路面易捲起揚塵；環保局指出，尤其一期稻作期間適逢空品不良季節，車行揚塵將造成局部地區空氣品質更加惡化，而經車輛反覆碾壓土塊，緊緊黏附在道路上清除不易，往往須耗費大量人力及機具才能清理乾淨。

縣長周春米表示，呼籲農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，或以大型貨車接駁方式移動農耕機具，切勿有貪圖一時方便僥倖心態。

環保局發布新聞稿表示，多年來在各地公所協助、農民及代耕業者體認、社區自主守護下，農耕機具污染防制已初具成效，但因屏東縣幅員廣大，給了不肖之徒可趁之機，仍時有農耕機具污染道路情形發生，統計去年裁處農耕機具污染道路案件共57件。

google news透過 Google News追蹤中央社

環保局說明，已鎖定道路污染熱區加強稽查，一經查獲，將依違反廢棄物清理法裁處新台幣1200元至6000元罰鍰；若民眾發現有農耕機具污染道路情形，可撥打環保局24小時公害陳情專線檢舉，共同打擊環境污染不法行為；另外，提醒民眾，農耕機須懸掛車牌方可駛入一般道路，違者得依道路交通管理處罰條例處3600元至1萬800元罰鍰。

環保局提及，縣府除精進執法科技並堅定執法外，也定期召集農政單位、鄉鎮市公所及代耕業者，辦理污染改善宣導會及實地示範清洗作業，諄諄善誘農民及代耕業者，在追求利益時也應擔起環境責任。（編輯：陳仁華）1140211

周春米
屏東大同高中建中央廚房、宿舍 可供餐鄰近學校屏東3警分局長交接 周春米籲強化防詐與交通安全
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：