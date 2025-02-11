屏東113年農耕機污染道路57件 熱區稽查最重罰6千

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東為農業大縣，每逢農耕密集作業期，常有農耕機整地後，未清洗即上路致路面污染；環保局去年全年共裁處57件，近期將針對熱區加強稽查，依法最重可罰6000元。

屏東縣為農業大縣，農業種地面積廣闊，每逢農耕密集作業時期，常有農耕機具結束作業後，未將機身附土清理乾淨即直接上路，造成路面積土污染，車輛行經積土路面易捲起揚塵；環保局指出，尤其一期稻作期間適逢空品不良季節，車行揚塵將造成局部地區空氣品質更加惡化，而經車輛反覆碾壓土塊，緊緊黏附在道路上清除不易，往往須耗費大量人力及機具才能清理乾淨。

縣長周春米表示，呼籲農民及代耕業者，結束田間翻耕作業時，務必將農耕機具清洗後再上路，或以大型貨車接駁方式移動農耕機具，切勿有貪圖一時方便僥倖心態。

環保局發布新聞稿表示，多年來在各地公所協助、農民及代耕業者體認、社區自主守護下，農耕機具污染防制已初具成效，但因屏東縣幅員廣大，給了不肖之徒可趁之機，仍時有農耕機具污染道路情形發生，統計去年裁處農耕機具污染道路案件共57件。

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環保局說明，已鎖定道路污染熱區加強稽查，一經查獲，將依違反廢棄物清理法裁處新台幣1200元至6000元罰鍰；若民眾發現有農耕機具污染道路情形，可撥打環保局24小時公害陳情專線檢舉，共同打擊環境污染不法行為；另外，提醒民眾，農耕機須懸掛車牌方可駛入一般道路，違者得依道路交通管理處罰條例處3600元至1萬800元罰鍰。

環保局提及，縣府除精進執法科技並堅定執法外，也定期召集農政單位、鄉鎮市公所及代耕業者，辦理污染改善宣導會及實地示範清洗作業，諄諄善誘農民及代耕業者，在追求利益時也應擔起環境責任。（編輯：陳仁華）1140211