加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腹瀉單週30萬人次就醫10年新高 群聚禍首諾羅最多
首頁 / 地方

桃園大圳野鳥普查 211口埤塘記錄到1萬3518隻

2025/2/11 17:37（2/11 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市野鳥學會11日公布桃園大圳埤塘鳥類普查結果，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥，其中包括多種珍稀候鳥。圖為少見的冠鸊鷈。（鳥友劉育昇提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月11日
桃園市野鳥學會11日公布桃園大圳埤塘鳥類普查結果，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥，其中包括多種珍稀候鳥。圖為少見的冠鸊鷈。（鳥友劉育昇提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市野鳥學會今天公布桃園大圳埤塘鳥類普查結果，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥，其中包括多種珍稀候鳥，調查發現埤塘面臨開發，環境破壞情形依然持續。

社團法人桃園市野鳥學會理事長劉義仁表示，每年冬季針對埤塘的度冬候鳥調查已持續20年，往年動員大量義工同步調查，今年配合中華民國野鳥學會及農業部生物多樣性研究所，希望持續建立桃園埤塘鳥類資料庫的需求，將同步調查改為普查，針對桃園大圳12條支線進行分工，並將資料上傳由美國康乃爾大學建置的e-bird全球鳥類資料庫。

劉義仁指出，桃園市野鳥學會從去年12月到今年1月為期2個月的桃園大圳埤塘鳥類普查結果，總共在211口埤塘記錄到84種鳥類，1萬3518隻野鳥，包括黑面琵鷺、白眼潛鴨等多種珍稀候鳥。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

調查也發現，鸕鶿在北台灣度冬情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於台北新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科仍以鳳頭潛鴨為大宗。至於近年常聽聞麻雀變少情形，但實際上，麻雀躍居今年調查數量最多的野鳥。

劉義仁說，隨著都市化進程加快，埤塘持續面臨填平開發威脅，例如因航空城開發需填平的沙崙大池，今年仍有3隻少見的冠鸊鷈同時出現。埤塘是生態系統的一部分，具調節微氣候、涵養水源功能，消失將對環境造成不可逆的影響。近年埤塘岸樹木砍伐整建環湖步道情況也不少，但開發若未經考量，野鳥會離開不敢棲息，生物多樣性也會大幅降低。（編輯：方沛清）1140211

#中華民國野鳥學會
#美國康乃爾大學
#新店溪
#候鳥
#桃園市野鳥學會
#黑面琵鷺
#農業部生物多樣性研究所
桃園市野鳥學會公布桃園大圳埤塘鳥類普查結果，調查發現，鸕鶿在北台灣度冬情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於台北新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科仍以鳳頭潛鴨（圖）為大宗。（鳥友陳信維提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月11日
桃園市野鳥學會公布桃園大圳埤塘鳥類普查結果，調查發現，鸕鶿在北台灣度冬情形越來越明顯，桃園埤塘成為僅次於台北新山水庫、新店溪一帶的度冬地；雁鴨科仍以鳳頭潛鴨（圖）為大宗。（鳥友陳信維提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年2月11日
劉義仁
赤腹鷹南下遷徙過境 桃園市虎頭山觀測到5487隻
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：