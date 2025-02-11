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台南淨零轉型 逾千公頃土地開發導入永續發展目標

2025/2/11 17:57
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市政府落實2050淨零轉型，已於32個開發區逾1000公頃土地導入SDGs（永續發展目標），以提升城市韌性及環境友善度。

台南市政府發布新聞稿指出，市府積極推動綠色永續土地開發，結合低碳工程技術、智慧科技應用及城市韌性建設，落實2050淨零轉型目標。

南市府地政局今天也在市政會議表示，目前台南市土地開發工程廣泛應用公共工程土方交換、再生材料、太陽能發電、雨水回收系統等，減少碳排放；北安商業區市地重劃、南科FG區段徵收等採用再生粒料、太陽能板發電、植樹及取用再生水等，開發及環境保育並重。

此外，市府也透過營建四化（標準化、預鑄化、機械化、專業化）提升施工效率，降低勞動消耗，並導入無人機監測、AI結合BIM（Building Information Modeling）智慧工地管理，以強化工程品質與職安環境。

地政局指出，台南土地開發過程中，強調歷史文化保存與生態多樣性，保留中國城遺構、南科周遭遺址及長勝營區綠色隧道、彈藥庫舊建築等歷史紋理，且透過都市防災設計、滯洪池建設等，提升城市抗災能力。

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友善生態保育也是開發工程重點，長勝營區導入低衝擊開發LID（Low Impact Development）概念，保留園區原有黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹等生態樣貌，實現人與自然共存的綠色環境。

地政局強調，台南市將持續深化低碳永續土地開發，去年也通過「台南市淨零永續城市管理自治條例」，進一步落實淨零碳排，打造更宜居城市。（編輯：陳仁華）1140211

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