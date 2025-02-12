台南車展2/27登場 550攤規模創新高

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府經濟發展局主辦2025台南車展（Tainan Autoshow），將於27日至3月2日在大台南會展中心舉行，屆時將有550個攤位，分4大主題展出，參展廠商數量及規模皆創新高。

台南市政府經濟發展局長林榮川今天在活動宣傳記者會表示，邁入第3屆的台南車展，廠商參展踴躍且展出規模創歷年新高，預計有超過20餘個品牌展出，期望繼前2屆台南車展高人氣與買氣，吸引更多買主、企業代表與民眾至台南採購，創造更多商機。

林榮川指出，搭配車展活動於27日下午規劃舉辦汽機車零配件產業論壇，主題包括「電動車市場趨勢與分析」與「智慧電動車之關鍵零組件與整車系統」，以及「再創新高峰：台灣汽機車產業進展與挑戰」，聚焦探討未來汽機車市場發展趨勢與轉型契機，以及電動車產業技術發展觀點與剖析。

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台南市經發局提供資料指出，此次參展家數超過110家，全區爆滿再新增特展區共計展出550個攤位，展區將分為新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊產業區等4大主題，還有超跑車隊與進口重機車隊快閃活動。

經發局指出，現場觀展方式為專業人士憑名片換證免費入場，一般民眾則可線上預約免費入場參觀，另為友善參觀族群，凡15歲以下民眾、65歲以上長者，以及領有身心障礙手冊民眾，可直接憑證件入場參觀。（編輯：謝雅竹）1140212