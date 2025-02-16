是否選宜蘭縣長 陳歐珀：若人民有需要會全力以赴

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（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）前民進黨立委陳歐珀近日勤跑基層，外界關切是否參選宜蘭縣長，陳歐珀今天說，確實有很多鄉親勸進，但民進黨提名機制尚未訂定，不急著現在決定，如果人民有需要，他會全力以赴。

陳歐珀連任3屆宜蘭縣立法委員，這屆立委選前因遭指控與im.B吸金詐騙集團案掛鉤，陳歐珀在臉書（Facebook）發文，指出為顧全政治大局，宣布退選。陳歐珀沉潛一段時間後，近日掛上新年看板「希望好年」，並勤跑基層廣發「愛與良善」面紙。

陳歐珀今天發布新聞稿表示，自從im.B事件發生後，為了不影響大選而主動選擇退選，他不僅全力輔選，將立委順利交棒陳俊宇，還積極投入公益事業，創辦台灣希望智庫協會，以作為地方型公共政策的討論平台。

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陳歐珀說，im.B案件去年8月宣判，確認與他無涉，過去1年他靜待司法程序的結果，並感謝司法機構還他清白。他對政治有了新的認識，台灣是台灣人的命運共同體，宜蘭則是他一生懸命的故鄉，唯有「愛與良善」才能改變台灣，再現宜蘭的榮光，他目前重點在於積極傾聽民意。

對於外界關心的是否參選宜蘭縣長，陳歐珀表示，確實有很多鄉親勸進，如果人民有需要，他就會全力以赴，但民進黨提名機制要到7月才會確定，不急現在決定。（編輯：張銘坤）1140216