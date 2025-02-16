高市推實境遊戲 讓民眾更了解文化資產

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄市文化局推出實境遊戲「驛動時刻—神秘的保管箱」，鼓勵民眾了解高雄市豐富的文化資產，已吸引逾500人次參與。文化局表示，未來會再多規劃不同遊戲，讓民眾參加。

高雄市文化局與聚樂邦合作辦理實境遊戲「驛動時刻—神秘的保管箱」，希望透過寓教於樂的方式，鼓勵民眾了解高雄市豐富的文化資產，遊戲自1月10日上線以來，已吸引超過500人次參與。

文化局表示，實境遊戲的故事背景串聯舊打狗驛、舊三和銀行、原愛國婦人會館、新濱町一丁目連棟紅磚街屋等文化資產，遊戲設計讓玩家扮演虛擬角色，在解答謎題與完成任務過程，必須實地走訪這些文化資產景點，達到推廣歷史及文化資產特色的目的。

此外，為強化民眾對此次虛擬實境遊戲的體驗感受，遊戲也安排4場關主體驗場，不僅讓玩家與真人角色互動，更加入遊戲解密講座，詳細介紹遊戲中走訪地點的歷史故事。

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透過角色與場景虛實交錯，彷彿穿越時空回到1960年代的哈瑪星，重新看見當年哈瑪星的繁榮，突顯歷史建築及古蹟被保存下來的珍貴性，與文化資產保存的重要性。

今天參加最後一場關主互動體驗場的陳小姐說，活動很好玩，會推薦給朋友玩。文化局今天新聞稿表示，實境遊戲推廣文化資產的成效不錯，未來會再多規劃不同主題的遊戲，讓民眾邊玩邊學文資。（編輯：謝雅竹）1140216