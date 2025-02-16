七堵國小旁水溝破損 議員憂學童踩空受傷

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆市七堵國小旁巷弄的水溝面破損且鋼筋外露斷裂，民進黨基隆市議員曾怡芳憂心學童及民眾踩空受傷。市府工務處今天表示，已設置交通警示，明天會進場修復。

曾怡芳日前與基隆市議會議長童子瑋祕書楊文河，行經七堵國小旁崇信街21巷口時，發現水溝面破裂，且鋼筋外露斷裂，立即聯繫基隆市政府工務處河川水利科請廠商到場處理。

曾怡芳表示，七堵國小周圍人流非常多，除孩童上課、下課，當地民眾買菜、通勤也時常行經此處，她也發現，七堵國小周圍的許多水溝蓋及溝面不僅破裂，且水泥破損凹凸不平非常危險。

曾怡芳說，當地商家及住戶並向她反映，整條水溝的狀態非常糟糕，長期以來造成民眾困擾，市府因經費問題，總是破哪裡補哪裡，導致水溝面出現高低落差，經常有人因路面高低不一而跌倒受傷。

曾怡芳表示，對於老舊水溝與路面交接處的改善，也應包含在行人友善的範疇，希望市府能進一步研議對策，讓市府的行人友善政策可以更加全面。

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楊文河說，現場是清運垃圾的定點，由於晚間燈光昏暗，居民外出倒垃圾時恐踩空受傷，希望市府能針對整條巷弄重新規劃施工，確保民眾安全。

工務處今天表示，破損水溝面下方有2條管線，由於管線占據空間，懷疑廠商施工後修復水溝面便宜行事，使得承重力不足，現場已由廠商設置交通警示，明天會進場修復。（編輯：蕭博文）1140216