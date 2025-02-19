2025彰化媽祖祈福文化節 11/21連3天舉行

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）2025彰化縣媽祖祈福文化節由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主，今天彰化縣長王惠美擲筊，擇定活動將於11月21日至23日舉行，屆時13間宮廟媽祖神尊集結，供信眾參拜祈福。

王惠美今天在社頭枋橋頭天門宮擲筊請示2025彰化縣媽祖祈福文化節辦理日期，她表示，去年擲筊選爐主，連續8個聖筊由社頭枋橋頭天門宮接任2025年爐主，適逢天門宮280週年慶，大家將一起慶祝，共同傳承及發揚媽祖文化。

社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊說，媽祖祈福文化節將從11月21日起連續3天舉辦，感謝13間宮廟用心籌備，歡迎各縣市民眾來參與。

彰化縣政府文化局指出，今日擲筊儀式邀集社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮，共13間媽祖宮廟主委見證。

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文化局表示，爐主宮廟將依地方習俗與特色辦理宗教科儀、遶境賜福，縣府則會舉行文化活動、公益串聯，推廣在地產業，並結合社頭景點及美食，邀請大家來一趟宗教文化觀光之旅。

根據文化局資料，社頭枋橋頭天門宮於民國101年指定為彰化縣定古蹟，其媽祖遶境活動是以聯庄形式祭祀，將不同祖籍的人群組織起來，形成緊密連結，這項「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」民俗活動傳承百餘年，103年登錄為彰化縣無形文化資產。（編輯：陳清芳） 1140219