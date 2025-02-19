加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美俄外交首長利雅德會面重點整理 協商終戰卻未邀烏克蘭引發不滿
首頁 / 地方

2025彰化媽祖祈福文化節 11/21連3天舉行

2025/2/19 15:38（2/19 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彰化縣長王惠美（前右3）19日在社頭枋橋頭天門宮擲筊請示2025彰化縣媽祖祈福文化節辦理日期，擇定活動將於11月21日至23日舉行。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月19日
彰化縣長王惠美（前右3）19日在社頭枋橋頭天門宮擲筊請示2025彰化縣媽祖祈福文化節辦理日期，擇定活動將於11月21日至23日舉行。（彰化縣政府提供）中央社記者鄭維真傳真 114年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化19日電）2025彰化縣媽祖祈福文化節由社頭枋橋頭天門宮擔任爐主，今天彰化縣長王惠美擲筊，擇定活動將於11月21日至23日舉行，屆時13間宮廟媽祖神尊集結，供信眾參拜祈福。

王惠美今天在社頭枋橋頭天門宮擲筊請示2025彰化縣媽祖祈福文化節辦理日期，她表示，去年擲筊選爐主，連續8個聖筊由社頭枋橋頭天門宮接任2025年爐主，適逢天門宮280週年慶，大家將一起慶祝，共同傳承及發揚媽祖文化。

社頭枋橋頭天門宮主委劉清尊說，媽祖祈福文化節將從11月21日起連續3天舉辦，感謝13間宮廟用心籌備，歡迎各縣市民眾來參與。

彰化縣政府文化局指出，今日擲筊儀式邀集社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、溪湖福安宮，共13間媽祖宮廟主委見證。

google news透過 Google News追蹤中央社

文化局表示，爐主宮廟將依地方習俗與特色辦理宗教科儀、遶境賜福，縣府則會舉行文化活動、公益串聯，推廣在地產業，並結合社頭景點及美食，邀請大家來一趟宗教文化觀光之旅。

根據文化局資料，社頭枋橋頭天門宮於民國101年指定為彰化縣定古蹟，其媽祖遶境活動是以聯庄形式祭祀，將不同祖籍的人群組織起來，形成緊密連結，這項「社頭枋橋頭七十二庄迓媽祖」民俗活動傳承百餘年，103年登錄為彰化縣無形文化資產。（編輯：陳清芳） 1140219

王惠美
北斗新生社區活動中心重建 盼長者共餐更舒適彰化溪州公園森林區木棧道老舊 8月底改善完工
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：