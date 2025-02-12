北斗新生社區活動中心重建 盼長者共餐更舒適

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化縣北斗鎮新生社區活動中心耐震堪憂，縣府及公所啟動重建工程，將興建2層樓建物，預計明年7月完工，希望提供舒適空間讓長者共餐、參與課程。

彰化縣政府今天發布新聞稿表示，新生社區活動中心原建築興建至今已逾40年，且長者使用人數日益增加，因位於地質敏感區，經多次地震後耐震性堪憂，因此北斗鎮公所自籌新台幣1700萬元，縣府補助1200萬元，將重建2層樓活動中心，樓地板面積約184坪。

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開工動土典禮昨天舉行，縣長王惠美說，北斗鎮共有9個社區照顧關懷據點，其中新生社區活動中心作為關懷據點及巷弄長照站，週一至週五提供共餐、健康促進並辦理課程，維持長輩身心健康，相信未來新活動中心啟用能帶動更多鄉親投入社區活動。

此外，縣府社會處指出，北斗牛墟廣場「北斗鎮衛生所暨長照社福大樓新建工程」已完工，此大樓地下1層、地上6層，設有民營托嬰中心、早療日托機構、日間照顧中心、育兒親子館、家庭福利服務中心等，目前內部裝修中，啟用後將提供鎮民更完善的社福及衛政服務。（編輯：唐聲揚）1140212