快捷9號公車發車延遲45分 竹縣府：要求業者檢討

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）國民黨新竹縣議員吳旭智說，縣府新闢公車快捷9號又出包，今天上午6時30分從勝利八街總站發車延遲45分，於上午7時15分才發車，應改善。縣府表示，已經請業者檢討。

吳旭智告訴中央社記者表示，快捷9號公車原訂於上午6時30分在竹北總站發車，疑因司機身體不適導致此班次延遲45分於上午7時15分才發車，不少學生與通勤民眾苦等，最後改由家人協助接送。

新竹縣政府交通旅遊處長陳盈州接受中央社記者訪問指出，因這班班次的駕駛在出門前身體不適，又急著趕班未能立即回報調度，後續將要求客運公司加強員工教育訓練，建立完善通報制度。

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捷乘客運今天發布公告指出，路線快捷9號從勝利八街總站至新竹高商，因駕駛身體不適，導致原定上午6時30分班車延誤45分鐘發車，造成縣民、學生不便深感抱歉，後續會加強教育訓練。

新竹縣快捷9號公車11日開學首日試營運，當天上午首發班次未發車，竹縣府廢止此家業者的籌備經營路權，改由捷乘客運公司代駛。（編輯：李錫璋）1140219