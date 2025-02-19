加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆德和國小德興樓改建動土 估116年6月啟用

2025/2/19 19:47（2/19 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市德和國小德興樓已使用逾50年，市府向教育部爭取經費改建，19日舉辦開工動土典禮，預計民國115年12月完工。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月19日
基隆市德和國小德興樓已使用逾50年，市府向教育部爭取經費改建，19日舉辦開工動土典禮，預計民國115年12月完工。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市德和國小德興樓已使用逾50年，市府向教育部爭取經費改建，今天舉辦開工動土典禮，新校舍採ㄇ字型配置，塑造框景眺望效果呼應山勢及環境景觀，預估民國116年6月啟用。

基隆市政府今天舉行德興樓拆除改建工程開工動土典禮，由基隆市府參議楊桂杰擔任主持人，並邀集國民黨立委林沛祥、基隆市議會議長童子瑋等人一同祈福。

google news透過 Google News追蹤中央社

楊桂杰表示，由於德興樓校舍老舊，市府除編列預算外，並向教育部國教署爭取經費補助折除改建，工程總預算新台幣1億8708萬元，其中包括國教署補助6600餘萬元，將在德興樓拆除後，興建嶄新的教學大樓。

基隆市教育處指出，新校舍為鋼筋混凝土結構，將興建地上3層建築，規劃16間教室，採ㄇ字型配置，利用山型屋頂框及立面開窗與材質變換，塑造框景眺望效果，呼應山勢及環境景觀，並與既有校舍圍塑出無風害的中庭，讓學生能走出戶外接觸大自然，預計4月拆除德興樓，明年12月完工，116年6月啟用。（編輯：戴光育）1140219

#林沛祥
#國教署
#基隆
#教育處
#教育部
#國民黨
#基隆市
#童子瑋
#楊桂杰
楊桂杰
美麗基隆7年來首次動畫參賽 黑鳶獲最佳影片獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：