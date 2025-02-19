基隆德和國小德興樓改建動土 估116年6月啟用

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市德和國小德興樓已使用逾50年，市府向教育部爭取經費改建，今天舉辦開工動土典禮，新校舍採ㄇ字型配置，塑造框景眺望效果呼應山勢及環境景觀，預估民國116年6月啟用。

基隆市政府今天舉行德興樓拆除改建工程開工動土典禮，由基隆市府參議楊桂杰擔任主持人，並邀集國民黨立委林沛祥、基隆市議會議長童子瑋等人一同祈福。

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楊桂杰表示，由於德興樓校舍老舊，市府除編列預算外，並向教育部國教署爭取經費補助折除改建，工程總預算新台幣1億8708萬元，其中包括國教署補助6600餘萬元，將在德興樓拆除後，興建嶄新的教學大樓。

基隆市教育處指出，新校舍為鋼筋混凝土結構，將興建地上3層建築，規劃16間教室，採ㄇ字型配置，利用山型屋頂框及立面開窗與材質變換，塑造框景眺望效果，呼應山勢及環境景觀，並與既有校舍圍塑出無風害的中庭，讓學生能走出戶外接觸大自然，預計4月拆除德興樓，明年12月完工，116年6月啟用。（編輯：戴光育）1140219