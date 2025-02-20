北市官方Line帳號宣傳演唱會 議員質疑標準

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北20日電）北市議員陳宥丞質疑「台北市政府」Line官方帳號幫辦在大巨蛋的演唱會打廣告，呼籲說清推播標準；觀傳局回應安德烈．波伽利演唱會有助帶動經濟、提升城市形象。

民眾黨北市議員陳宥丞在臉書上發文表示，台北市政府Line官方帳號，最重要的功能就是當有颱風、大雨淹水等災害發生時，有關停班停課、堤防水閘門開關等等即時訊息，以及各式補助申請資訊等，可以藉由「台北市政府」Line官方帳號掌握最即時正確的官方消息。

陳宥丞說，最近接到多名民眾反映，「台北市政府」Line官方帳號開始幫大巨蛋的演唱會推播訊息，最近收到的就是大巨蛋4月4日要舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會活動。

陳宥丞質疑，在遠雄先前還對市府嗆聲「台北大巨蛋為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北市政府依約抽成，無權涉及營運，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」的情形下，市府現在卻主動幫大巨蛋的演唱會用Line官方帳號打廣告，質疑是在拿熱臉去貼遠雄的冷屁股。

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陳宥丞呼籲市府說明，使用台北市政府Line官方帳號推播私人活動的相關標準和規則是如何，例如哪些活動可以、是否需要收費、由誰負責准駁等等，否則原意是為了讓更多市民即時掌握資訊的工具，現在卻好像變成替廠商打廣告的工具，應該不是大多數市民訂閱者想看到的發展。

觀光傳播局表示，安德烈．波伽利為世界級古典跨界男高音，這場演唱會預期將吸引大量國內外音樂愛好者到台北朝聖，不僅可望帶動包含住宿、餐飲及購物等產業商機的成長，更向世界展現台北具備辦理國際級展演的軟硬體實力，有助提升台北市國際形象，向世界展現台北文化城市的魅力，更印證台北是國際級藝術家來台的最好選擇。（編輯：方沛清）1140220