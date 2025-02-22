林園鳳芸宮「海巡媽」4/10啟航 逾20艘船海上巡香

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（中央社記者張已亷高雄22日電）高雄市定民俗、4年一科的「林園鳳芸宮媽祖海巡」預計4月9日展開，將於10日從中芸港啟航，今年預計有20多艘船組成海上巡香船隊，今天由鳳芸宮主委擲筊選出5艘公船。

高雄市林園區公所主任秘書梁孔成告訴中央社記者，今年將有20多艘會參加海巡，今天上午10時許由鳳芸宮主委擲筊，選出哪艘船載哪尊神明，結果5艘公船分別由福春16號載媽祖、新全益7號載水僊尊王、福昌3號載溫府千歲、新全益2號載葛府千歲、福昌6號載何府千歲。

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梁孔成指出，2025乙巳年鳳芸宮海巡文化季將在4月9日下午展開，預計10日從中芸港出發至台南安平港並遶境，隔天早上啟程到高雄興達港及高雄港，晚間將由市長陳其邁主持祝壽大典，12日傍晚出發海上遶境並回駕中芸港，13日在林園地區平安遶境。若行程有修改或異動，將以鳳芸宮靈帝殿管理委員會最終公告為準。

高雄中芸地區居民自古以出海捕魚維生，媽祖是漁民心靈支柱。當地信仰中心鳳芸宮的媽祖婆以「海巡媽」聞名，有全台最大規模海上巡境，廟方組織船隊進行海上巡香、祈求風調雨順，因具有特殊文化典範，2013年登錄為高雄市市定民俗。（編輯：謝雅竹）1140222