台中優質椪柑前進加拿大 消費者讚台灣食品品質保證

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（中央社記者程愛芬溫哥華21日專電）來自台中的椪柑積極搶攻北美市場，今天在加拿大溫哥華舉辦「台灣台中優質椪柑推廣行銷活動」，當地消費者試吃後都熱烈捧場搶購，大讚台灣食品就是品質保證。

這場椪柑行銷活動是台中市農業局攜手東勢區農會在加拿大大型零售集團Save on Foods的PriceSmart Foods Richmond超市舉辦。

台中市農業局科員余俊賢表示，台中椪柑的外銷長期以亞洲市場為主，但北美銷售的比重不斷拉高，如今已占總外銷量的1/5，今年台中椪柑外銷至北美市場將達82公噸，較去年增加，加拿大從西岸到東岸的多家大型超市都可買到香甜多汁的椪柑。

現場試吃攤位大受歡迎，無論男女老少、不分族裔的消費者，品嘗都說好甜好多汁。余俊賢說，外銷絕對要品質保證，所以消費者買到的都是頂級好椪柑，顆顆糖度都達10.5度以上、外觀無任何瑕疵，有獲得「身分認證」的。

溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏呼籲台灣鄉親多向非華人朋友推廣台灣柑橘，因為柑橘代表吉祥、財富和甜蜜。「『橘』的諧音就是『吉』；而椪柑的外形飽滿又色澤澄亮，象徵富貴；盛產時樹上結滿果實纍纍的椪柑，宛如黃金一般；台灣椪柑的滋味又特別甜美，讓人一吃就會上癮。」

Save on Foods的亞洲發展區域總監何錦輝（Jacky Ho）說：「溫哥華消費者很精明、嘴巴也很挑剔，所以我們會選擇品質最好的水果。台灣乃水果王國，今年6月會到台灣參訪貿易商展，可望引進更多水果種類，讓加拿大消費者一飽口福。」

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說，台灣和加拿大早已簽訂農業合作備忘錄，雙邊農業合作一直很密切，農產品的交流也很熱絡。「美食永遠是人與人之間最好的黏合劑，也希望透過水果等農產品貿易，讓兩國人民更認識彼此的風土人情。」

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台灣僑界領袖如卑詩省台灣商會會長翁家婷、大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席謝明珠、張健理、黃宗芹，以及僑務委員蔡春松和促進委員宋美滿等人均熱烈捧場，除了大採購外，也不忘向其他消費者推銷台灣椪柑的好滋味。

翁家婷說：「這次是橘色魅力不可擋，希望很快能看到台中的蜜蘋果、水蜜桃和高接梨等都在加拿大各大超市鋪貨，讓我們好好享受『台味』。」（編輯：唐佩君）1140222

溫哥華台灣鄉親們一聽聞台中椪柑開賣了，熱情地來捧場搶購，也主動當起行銷大使推廣椪柑好滋味。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月22日

加拿大大型超市Save on Foods亞洲發展區域總監何錦輝（右2）表示會引進更多台灣水果販售，台中市農業局科員余俊賢（右1）、駐溫哥華辦事處長劉立欣（左2）和溫哥華台灣貿易中心主任邱仕敏（左1）都感到開心。中央社記者程愛芬溫哥華攝 114年2月22日