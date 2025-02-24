企業捐數位助聽器 造福雲林經濟弱勢聽損民眾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）企業今天捐贈市值100萬元數位助聽器，提供雲林縣內有聽力需求的弱勢民眾，讓聽損民眾重拾聆聽的幸福、擁有良好社交與生活品質。

雲林縣社會處今天在縣府親民大廳舉行捐贈記者會，由雲林縣長張麗善接受捐贈並回贈感謝狀，代表鄉親感謝企業發揮大愛。

張麗善表示，雲林縣現有近5萬多名的身心障礙者，身心障礙人口比例高達全國第四，其中聽覺障礙者約有5000多人，占身心障礙人數約10%，而雲林也是全國老年人口前5多縣市，其中老年人的聽力退化也是一個需要重視的問題。

張麗善說，有研究顯示聽損是引起失智症的重要原因，老人聽力退化是需要重視問題，但許多聽損民眾因費用、自尊等問題不願配戴助聽器，尤其經濟弱勢民眾放棄配置。

透過 Google News 追蹤中央社

居中牽線的中華民國聲暉聯合會理事長莫素娟表示，迎接3月3日世界聽力日，感謝雲林縣府協助，讓企業能夠來到雲林捐贈助聽器，用愛開啟聽障者的未來，邀請大家加入關懷聽障的行列，讓人間處處有溫情。

雲林縣社會處指出，此次捐贈數位助聽器活動自今年3月1日起到115年2月28日止，只要是18歲以上雲林縣民，並領有低收或中低收入戶證明，且聽損程度為輕度聽損～重度聽損（40分貝到90分貝）含單側聽損且不限領有身心障礙的民眾，都可與雲林縣輔具中心洽詢。（編輯：李亨山）1140224