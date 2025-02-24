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宜蘭研議首條東西向快速道路 目標年底評估完成

2025/2/24 19:26（2/24 20:21 更新）
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宜蘭縣政府研擬從國道5號側車道191縣道，沿蘭陽溪堤岸興建宜蘭縣首條東西向高架快速道路，縣府編列新台幣700萬元辦理可行性評估，已完成發包作業，並與得標廠商簽約，目標今年底完成報告。（宜蘭縣政府交通處提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月24日
宜蘭縣政府研擬從國道5號側車道191縣道，沿蘭陽溪堤岸興建宜蘭縣首條東西向高架快速道路，縣府編列新台幣700萬元辦理可行性評估，已完成發包作業，並與得標廠商簽約，目標今年底完成報告。（宜蘭縣政府交通處提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月24日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭24日電）宜蘭縣政府研擬從國道5號側車道191縣道，沿蘭陽溪堤岸，興建宜蘭縣首條東西向高架快速道路，縣府編列700萬元辦理可行性評估，已於1月簽約，目標今年底完成可行性評估。

宜蘭縣交通處今天表示，宜蘭縣境內目前東西向主要道路為台7線及台7丙線，但隨著現況車流量上升，且台7線及台7丙線穿越宜蘭縣核心市區，致引導過境車流穿越核心市區，與區內車流混雜，衝擊交流道周邊與市區交通，造成縣內東西向交通瓶頸。

交通處指出，為提升行車速率及舒適性，縣府評估沿蘭陽溪堤岸，另興建快速道路，研擬從五結鄉的191縣道為起點，經三星鄉後在大同鄉銜接台7丙線，路廊全長約23公里。

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交通處表示，縣府編列新台幣700萬元，針對「蘭陽溪堤岸共構興建東西向快速道路（國道5號至三星大同地區）可行性研究工作」，縣府已完成發包作業，於1月23日與得標廠商簽約。

交通處表示，可行性評估報告項目包含路線規劃方案研擬、工期與分年建造經費概估、建議路線及鄰近主要道路交通量調查及服務水準現況分析、車道需求分析、交通績效評估及交通衝擊評估、工程技術可行性研究等，目標今年底完成報告。（編輯：郭諭儒）1140224

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