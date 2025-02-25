星奇兒創藝協會獲捐百萬 持續助自閉兒揮灑才華

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（中央社記者趙敏雅新北25日電）台灣星奇兒創藝協會創會理事長陳穎君致力於自閉症藝術教育，去年更帶領自閉症藝術家到美國辦畫展。陳穎君說，每個人都有無限可能，只要給自閉症患者機會，也能揮灑才華。

新北市議會無黨團結聯盟黨團辦公室今天舉辦攜手相連愛無限捐贈儀式，上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴捐新台幣100萬元給台灣星奇兒創藝協會。李劉月琴表示，有感陳穎君對自閉症藝術教育努力及毅力，希望拋磚引玉，能創造更多善心循環。

陳穎君投入自閉症藝術教育已經27年，她是一個自閉症孩子的母親，也是藝術設計師及特教老師。陳穎君說，協會帶自閉症者四處旅行，如走進社區陪伴老人或前進原住民部落等，嘗試不同體驗，激發自閉症者藝術天分，培養繪畫設計技能，讓自閉症者擁有自立謀生能力。

陳穎君表示，許多人希望自閉症者乖乖待在家，不過，自閉症者也有隱藏潛能等著被開發，只要給機會，自閉症者也能成為對社會有貢獻的族群。近年來星奇兒與美國、日本、法國等相關公益團體交流，讓孩子創作成果邁向國際。

陳穎君受訪過程中，自閉症者陳泓亘熱情地介紹自己的畫作，他的創作中不乏需要細膩筆觸處理的部分。陳穎君說，39歲的陳泓亘，提起畫筆才9年，經過不斷學習，慢慢琢磨出成果。

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新北市政府社會局長李美珍在活動致詞時說，新北市身心障礙人口數逾18萬人，希望讓身心障礙者有平等機會參與社會，感謝陳穎君發揮大愛，照顧自閉症者，「社會福利一定是政府與民間攜手合作，才能把孩子照顧好。」

無黨籍新北市議員李翁月娥表示，台灣星奇兒創藝協會長期鼓勵自閉症者學習、旅讀和成長，幫助就業，甚至走出台灣、邁進國際，在美國哈佛大學等地辦畫展，希望未來能爭取一個會館，展出自閉症者藝術作品。（編輯：李錫璋）1140225