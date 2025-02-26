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重啟婦產科門診暫緩 聖母醫院：條件尚未符合

2025/2/26 10:54
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（中央社記者盧太城台東縣26日電）曾擁有台東首家專業產房的聖母醫院，原計畫2月重啟婦產科門診，但至今未有開診跡象。聖母醫院今天表示，因條件尚未符合，目前暫緩。

聖母醫院原定今年2月和花蓮慈濟醫院合作，重啟停擺20年的婦產科門診，由台東子弟、婦產科醫師停寧萱返鄉看診。

不過日前停寧萱在臉書「停寧萱醫師｜守護花東女性的健康」粉絲專業貼文，「台東聖母醫院婦產科建置，經過多次溝通最後還是決定暫緩，謝謝台東朋友們的關注及支持，緣份已經建立，待日後時機成熟後在與大家見面，雖然還是覺得可惜，只能告訴自己不要急。但我每週五在關山慈濟還是有門診喔」。

聖母醫院公關室今天告訴中央社記者，目前條件尚未符合，手續尚未完備，還必須和合作的花蓮慈濟院協調，目前計畫暫緩。

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台東聖母醫院成立於1961年，曾經是台東第一間擁有30病床的專業產房，後來擴充到70床，當時台東地區半數以上的小孩都在這裡誕生，曾創下單月接生130名嬰兒的紀錄，堪稱台東「新生兒搖籃」。

不過隨著時代變遷，2003年聖母醫院黯然結束了最負盛名的產科，在各方有心人的資助下，於2004年，轉型成為台東第一間安寧病房的醫院。（編輯：李淑華）1140226

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