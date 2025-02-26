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台南助地震災區農民重建 衝楠西蜜棗青梅行銷能見度

2025/2/26 17:48（2/26 18:56 更新）
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台南市農業局表示，楠西區梅嶺是重要梅子產區，預計3月下旬開採青梅，4月開採黃熟梅，將辦活動協助地震災區行銷農特產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月26日
台南市農業局表示，楠西區梅嶺是重要梅子產區，預計3月下旬開採青梅，4月開採黃熟梅，將辦活動協助地震災區行銷農特產品。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月26日
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（中央社記者楊思瑞台南26日電）1月21日地震造成台南山區許多果園出現落果災情，南市府農業局至各區勘查作業已辦理完成，至今受理216件蜜棗、73件楊桃損害，並加強協助行銷農特產，加速重建腳步。

台南市政府農業局長李芳林今天透過新聞稿表示，此次地震造成許多掛在樹上等待出貨果品落果，農業局積極協助農民處理災後損失，並加快農業災害救助進度，各區勘查及抽查作業皆辦理完成，並已向農糧署報送請款，近期內將完成災害救助金撥款。

李芳林指出，農業局除了勘災爭取救助，協助優質蜜棗外銷腳步也不停歇，據業者表示，楠西區生產蜜棗已於此次產季外銷約2000多箱，近日更有400多箱頂級蜜棗即將出口到日本，將在3月初開展的2025年東京國際食品展登台亮相，可讓國際買家見識有「台灣青蘋果」美稱的蜜棗魅力。

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他說，市長黃偉哲指示以跨局處合作協助災區振興，農業局將與觀光旅遊局共同行銷龜丹溫泉及在地農特產，並預計於青梅產季在桃園大遠百舉辦青梅行銷展售活動，宣告楠西梅嶺青梅產季開跑。

李芳林指出，楠西區也是台南芒果重要產地，不少芒果農民成為地震受災戶，今年芒果節將在山區擴大舉辦、鼓勵企業認購芒果；此外，也會與南科管理局配合，行銷推動台南農特產品，農業局將持續協助災後復原及產業振興，提高楠西區農特產品能見度。（編輯：陳仁華）1140226

#楠西區
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