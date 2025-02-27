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雲林草嶺石壁櫻花開 粉色花瓣層疊山巒相交映

2025/2/27 10:00
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（中央社記者蔡智明雲林縣27日電）雲林縣草嶺石壁櫻花季正值最美麗的時刻，盛開的粉色花瓣與層疊山巒相互輝映，如詩如畫、令人沉醉。雲林縣文化觀光處表示，預計花期將綻放至3月9日，228連假賞櫻最適宜。

雲林縣文觀處今天發布新聞稿表示，雲林草嶺石壁櫻花季迎接最美麗的賞櫻時刻，整片山谷化身為夢幻粉色花海，自2月10日起迄今，石壁美人谷已吸引40萬人次賞花，單日最高更逼近5萬人次，現場人潮絡繹不絕。

228連假將至，雲林縣政府邀全台旅客親臨這場春日盛宴，沉浸在浪漫櫻花雨中，感受山林間最純粹的自然之美。

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文觀處指出，今年櫻花花況更勝往年，3.8公里長的環型櫻花美人谷，萬株櫻花已開滿8成，預計將綻放至3月9日，屆時將呈現最完整、最壯觀的櫻花景色。

文觀處表示，為讓旅客能夠更便利地前往草嶺石壁賞櫻，建議可多利用大眾運輸工具，減少車流壅塞。台灣好行701雲林草嶺線提供接駁服務，去程自斗六火車站出發，聯繫窗口可洽詢台西客運斗六站電話05-5322016。（編輯：張雅淨）1140227

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