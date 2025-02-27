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過世父藏4萬紅包隨舊家具丟 清潔隊員拾獲失主感動

2025/2/27 13:10（2/27 14:06 更新）
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南投市公所清潔隊26日執行市民付費舊家具清運，發現一張老舊辦公桌夾層掉出多個紅包袋，打開裡面竟有現金，男子接獲通知領回，才知是過世父親藏的紅包。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月27日
南投市公所清潔隊26日執行市民付費舊家具清運，發現一張老舊辦公桌夾層掉出多個紅包袋，打開裡面竟有現金，男子接獲通知領回，才知是過世父親藏的紅包。（南投市公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年2月27日
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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投市公所清潔隊執行市民付費舊家具清運，發現一張老舊辦公桌夾層掉出多個紅包袋，打開竟有現金，總額達新台幣4萬5800元，男子接獲通知領回，才知是過世父親藏的紅包。

南投市公所清潔隊執行市民預約收費清運服務，昨天下午到府載運大型廢棄家具，沈姓清潔隊員搬運時，一張老舊辦公桌抽屜夾層突然掉出多個紅包袋，由於沈員帶著棉手套妨礙手指觸感，又是厚紙紅包袋，當下認為只是空的，撿起後當作垃圾，丟上車一併載回。

回到隊部後，沈員發現又多掉出紅包袋，引起他的好奇，隨機撿起打開看，發現裡面竟然有不少現金，讓他非常驚訝，由於擔心這些錢可能是失主救命錢或老人家私房錢，趕緊通報隊長及帶隊班長立即聯繫失主。

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藍姓男子到場認出其中1個紅包袋是2年前農曆春節給父親的紅包，驚覺這些錢是父親藏在辦公桌抽屜深處的紅包，藍男說，家人跟自己完全不知情，但父親在今年初過世，除感觸很深，也非常感謝隊員拾金不昧。

南投市長張嘉哲今天說，隊員的誠實和責任感值得推崇及敬佩。清潔隊長林晉毅表示，這些錢對失主極為重要，立即依程序通報政風單位，確保財物歸還公開透明，這次意外拾獲不僅幫助失主，也讓市民見證清潔隊誠信精神，對沈員好表現將記功嘉獎並公開表揚。（編輯：唐聲揚）1140227

#張嘉哲
#清潔隊
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