馬英九、蔣萬安出席228活動 貴賓怒吼

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北28日電）前總統馬英九及台北市長蔣萬安今天出席228活動時，自稱228事件受害者家屬的貴賓在貴賓席大喊「為何這樣場合加害者後代可出席」等話，引發騷動；場外有民團表達訴求。

台北市政府下午在228和平公園內舉辦「光影彼端」台北市228事件78週年紀念會，並依往例以鳴鐘、默哀等追思方式向受難者默哀致敬。馬英九、蔣萬安及受難者家屬代表等出席。

公投護台灣聯盟等民間團體及聲援民眾則在公園外聚集，並舉出「面對台灣歷史真相、二二八大屠殺、走出黑暗邁向光明」旗幟，及穿上「撫慰亡靈冤魂、拆除兩蔣銅像」的自製白色背心在場宣達理念。北市警局規劃160名警力在場安全維護。

民團除在公園外宣講，並以赤腳繞公園的活動表達對228的看法，於下午2時宣布活動落幕，但後續有聲援活動的民眾意圖進入公園內，遭大批警力圍繞，引發一波口角衝突，所幸未發生太多衝突。

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至於公園內的紀念會現場，馬英九及蔣萬安約下午2時左右抵達，坐在台下的受邀一名女性貴賓忽然高喊「加害者後代出去、滾、為什麼加害者後代可以出現」。

此外，有另一名受邀的女性貴賓在馬英九現身時情緒激動，憤而離場，並邊走邊哭邊提到，祖先是被國民黨所害，在這種場合看到國民黨的人。據了解，2人皆自稱為受難者家屬並掛有貴賓證，至於身分等未多說明。（編輯：張銘坤）1140228