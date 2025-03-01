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萬金杜鵑花展揭幕 「五寶綠珠」雜交育新品矚目

2025/3/1 17:53（3/1 18:16 更新）
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新北市萬金杜鵑花展已開跑，在杜鵑美術館展示由花農柳枝芳耗時近10年自行育成的特殊品種「五寶綠珠」，紅色花朵格外吸睛。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月1日
新北市萬金杜鵑花展已開跑，在杜鵑美術館展示由花農柳枝芳耗時近10年自行育成的特殊品種「五寶綠珠」，紅色花朵格外吸睛。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月1日
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北萬金杜鵑花展今天開幕，展示花農「杜鵑博士」柳枝芳自行育成特殊作品；他耗時10年，以海外引進的「五寶綠珠」杜鵑，結合其他品種雜交培育而成，且無杜鵑蜜斑，令人驚奇。

農業局表示，全台年產量600萬株杜鵑花，多來自萬里、金山區，今年展出13組杜鵑花藝作品。另外，「杜鵑美術館」展出22種特殊品種杜鵑，包括正紅色、花朵小巧可愛，花瓣像玫瑰的新品種。

承接父親苗木產業的柳枝芳，投入育苗與開發新品系20餘年，他醉心於雜交研發新品系杜鵑，手寫的基因紀錄本，每次實驗都要4年以上才會揭曉答案；其培育出600種新品系，被譽為「杜鵑博士」。

這次花展，有2株是柳枝芳以杜鵑育種專家陳念舟自中國所引進的「五寶綠珠」稀有特殊品種杜鵑，與其他品種杜鵑雜交，耗時近10年培育而成。

柳枝芳告訴中央社記者，「五寶」指的是花色多變，絢麗多彩，且「同枝異色」，同一枝條卻開出不同的花色；花心則有一顆綠珠，是花朵中的續生花蕾，等外層花瓣凋謝，幼蕾續開，有種東方特有的淡雅宜人風韻。

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柳枝芳說，杜鵑最受矚目是花瓣上的「杜鵑蜜斑」，是吸引昆蟲採蜜的指引。配種的神奇魔力是，無法猜透植物基因最後如何呈現，蜜斑會如何分布。這次展出的「五寶綠珠」雜交新品種，並無杜鵑蜜斑，令人驚奇。

「萬金杜鵑花展」今天揭幕，市府農業局表示，雙展區除在萬里區瑪鋉溪打造1公里的花卉廊道，也金山區打造「杜鵑美術館」，展期至3月30日為止，歡迎大家賞花。（編輯：張銘坤）1140301

#萬里區
#農業局
2025新北市萬金杜鵑花展熱鬧登場，由「杜鵑博士」柳枝芳自行育成的杜鵑花品種「五寶綠珠」紅花吸睛，且無杜鵑蜜斑，今年也在展示之列。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月1日
2025新北市萬金杜鵑花展熱鬧登場，由「杜鵑博士」柳枝芳自行育成的杜鵑花品種「五寶綠珠」紅花吸睛，且無杜鵑蜜斑，今年也在展示之列。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月1日
2025新北市萬金杜鵑花展熱鬧登場，在金山展區特別打造期間限定的杜鵑美術館，展出22種特殊品種杜鵑，包含由「杜鵑博士」、花農柳枝芳（圖）自行育成的特殊品種杜鵑。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月1日
2025新北市萬金杜鵑花展熱鬧登場，在金山展區特別打造期間限定的杜鵑美術館，展出22種特殊品種杜鵑，包含由「杜鵑博士」、花農柳枝芳（圖）自行育成的特殊品種杜鵑。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年3月1日
柳枝芳
萬金杜鵑花27日開展 看見北海岸與花之美
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