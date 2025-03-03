萬金石馬拉松首次聯名金包里慈護宮 推媽祖平安符

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（中央社記者趙敏雅新北3日電）萬金石馬拉松16日開跑，新北市長侯友宜與金包里慈護宮董事長游忠義今天公布聯名媽祖平安符。侯友宜表示，萬金石馬拉松23年來首次與在地宮廟推聯名小物，將台灣獨有宮廟文化與賽事結合。

侯友宜上午出席「挑戰世壯運 先跑萬金石」聯名平安符亮相記者會時說，今年上半年，新北市有2件跟運動有關的大事，為3月萬金石馬拉松及5月世界壯年運動會，萬金石參賽者每年超過30個國家及地區；世壯運將有超過140個國家、2萬5000人參賽，是展現新北特色文化最佳機會。

侯友宜表示，除了針對世壯運祭出10條祈福路線，2025萬金石馬拉松也首次跟金包里慈護宮合作推出聯名平安符，打造專屬新北市宗教觀光之旅。

金包里慈護宮董事長游忠義指出，聯名平安符以神衣為造型，金線縫製，正面融合Q版媽祖形象，搭配日月扇細緻圖騰，象徵福運庇佑、步步順遂，背面則是海浪為背景的朵朵浪花，要給所有參與者滿滿祝福。

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新北市政府體育局表示，即日起到16日中午12時，市府1樓大廳有「挑戰世壯運 先跑萬金石」展，分為扭出好運、跑出時尚、眾神來保庇等3大互動展區，亮點之一為大型扭蛋機，每天上午11時到下午7時，民眾只要完成現場拍照打卡，就有機會扭出萬金石與金包里慈護宮聯名平安符。

體育局說，民眾可到眾神來保庇區體驗擲筊並寫下心願；跑出時尚則展示萬金石時尚跑衣、工作人員外套、選手物資袋及永續周邊。（編輯：李錫璋）1140303