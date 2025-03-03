礁溪國小代理校長派任惹議 簡信斌：會全力以赴

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（中央社記者王朝鈺宜蘭3日電）前宜蘭縣教育處長簡信斌卸任後歸建任教師，後改派礁溪國小代理校長，網傳指簡信斌透過關係硬要這個職務，代理的教務主任突被換掉，引起行政人員不滿。簡信斌說，他會全力以赴。

簡信斌原任公正國小校長，去年1月，由於時任宜蘭縣教育處長王泓翔將出任台北市政府體育局長，宜蘭縣政府公布由簡信斌接任教育處長。縣長林姿妙因涉貪案去年底遭判刑，林姿妙遭停職，縣長職務由副縣長林茂盛代理，縣府2月發布人事命令，簡信斌結束借調，歸建公正國小擔任教師。

網傳一份資料，指控簡信斌被拔官後，透過關係硬要讓出礁溪國小代理校長職務給他，讓原本已代理校長職務的教務主任突然被換掉，所有的行政人員感到憤慨，指吃相難看。目前5名主任辭去職務，家長會長也辭掉職務，家長會長不再參與學校任何活動，也不提供家長會經費。

宜蘭縣政府教育處代理處長陳金奇指出，礁溪國小校長張正義退休後，原指派教務主任代理校長，簡信斌2月17日歸建公正國小任教師後，縣府2月27日改指派簡信斌擔任礁溪國小代理校長。

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陳金奇表示，對於未具名的黑函指控，因內容許多對個人批評，無從評論，但黑函提及礁溪國小主任及家長會長請辭，經查證後並非事實。簡信斌則未多說，僅表示長官派任，他會全力以赴。

礁溪國小在臉書粉絲專頁發文指出，張正義2月1日榮退，簡信斌將繼續帶領礁溪國小往前邁進，以簡信斌行政資歷和才能，必能讓礁溪國小繼續發光發熱，以「學生」為最大考量宗旨永遠不變，所有主任和家長會必定支持校長辦學。（編輯：李錫璋）1140303