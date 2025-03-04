台灣好湯泰安溫泉奪首獎 苗縣允打造全方位旅遊
2025/3/4 17:07（3/4 17:11 更新）
（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）觀光署舉辦「2024-2025台灣好湯－金泉獎」票選活動，苗栗縣泰安溫泉奪首獎「十全十美獎」等4獎項。苗栗縣府今天表示，將結合泰安原鄉特色，讓遊客體驗全方位「旅湯文化」。
苗栗縣政府文化觀光局指出，2年一度的「金泉獎」是台灣溫泉界最具代表性獎項，經專家委員實地考察與民眾票選，「苗栗泰安溫泉」榮獲「十泉十美獎」首獎，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計4項獎項。
文觀局長林彥甫表示，泰安溫泉區已有百年歷史，擁有優質溫泉泉質、設施與得天獨厚自然環境，並結合泰雅原鄉文化、創新旅遊行程及周邊著名景點，例如WAKHUL親子公園、泡腳池、溫泉煮蛋等，為遊客打造全方位溫泉體驗。
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林彥甫指出，縣府與雪霸國家公園管理處、林業保育署新竹分署、泰安鄉公所及在地觀光協會團體、業者共同努力，推動旅遊多元化發展，例如舉辦泰安原鄉秘境森林馬拉松等活動，希望讓泰安溫泉區透過文化與自然結合，吸引更多遊客遠離城市喧囂到苗栗感受獨特「旅湯文化」，提升整體觀光產值。
苗栗縣長鍾東錦表示，泰安溫泉區能獲得台灣溫泉界奧斯卡「金泉獎」4獎項，這是全體業者共同努力及遊客支持的成果，縣府將持續努力推廣泰安溫泉優質旅遊環境，讓各地遊客造訪泰安泡溫泉、賞美景、品美食，體驗苗栗好山好水。（編輯：戴光育）1140304
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