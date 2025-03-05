高市苓雅清潔隊蛻變再生 公辦都更公告招商

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市捷運局今天公告推動「苓雅清潔隊公辦都更案」，將採公開評選都市更新事業實施者方式辦理，總投資額約50億元，今天起至7月2日開放投資人申請。

高雄市捷運局今天宣布公告推動公辦都更案「苓雅區五權段886地號等3筆土地都市更新事業公開評選實施者案（苓雅清潔隊公辦都更案）」，今天起開放投資人申請，到今年7月2日截止收件。

捷運局表示，此案採公開評選都市更新事業實施者方式辦理，透過重建與權利變換方式進行開發，總投資額約新台幣50億元。

捷運局說明，此案基地位於苓雅區三多二路與和平一路交會處東北側，面積為3452平方公尺，屬完整街廓，現行都市計畫使用分區為第4種商業區，現存苓雅清潔隊建物已達耐用年限之老舊辦公廳舍，市府為單一土地所有權人，產權單純，有利縮減實施推動期程。

基地並鄰近高雄市立文化中心、衛武營國家藝術文化中心及高雄機廠鐵道文化園區等藝文核心，除深具區域優勢及成熟發展條件，同時兼備交通優勢，如3分鐘車行可至國道1號交流道，步行可達輕軌C34站及未來黃線Y13站。

另外，此案將同步規劃日照中心及清潔隊辦公空間，以滿足社區日照及地方服務需求公益設施，讓商業及生活條件更便捷完善。

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捷運局表示，此次公告招商採1次申請、2階段評審方式辦理，由具股份有限公司且符合資格的廠商依公告招商條件，研提事業計畫建議書與建築規劃設計方案後提出申請，經由專家學者組成的委員會辦理公開評選後，選出最優申請人實施都市更新事業開發。

為使潛在投資人深入了解此案內容與招商條件，捷運局預計4月1日上午10時在高雄市寒軒大飯店B2會場舉辦招商說明會。詳情可上都市更新入口網公開評選公告專區及高雄市捷運局官網查詢。（編輯：謝雅竹）1140305