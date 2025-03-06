海軍敦睦遠航支隊停安平港 3/9起連2天開放參觀

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（中央社記者張榮祥台南6日電）114年海軍敦睦遠航訓練支隊3月啟航，預定9日、10日停靠台南安平港，屆時停泊的磐石艦、康定級武昌艦、沱江級武江艦等3艘軍艦將開放登艦參觀。

台南市政府民政局今天發布新聞稿指出，114年海軍敦睦遠航訓練支隊啟航，將巡迴國內7個港口，由南向北繞台一圈，最後在花蓮港停泊至22日後出海，展開今年度遠航任務訓練及造訪友邦，台南安平港是航訓第2站。

海軍敦睦遠航訓練支隊預定3月9日及10日停靠安平港期間開放參觀，屆時將在安平港第3、4、5號碼頭開放磐石艦（532）、康定級武昌艦（1207）、沱江級武江艦（623）等3艘軍艦登艦參觀。

民政局表示，安平港水深不足，鄭和軍艦無法靠港，今年特別要求增派沱江級武江艦、及在安平港內增設20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展。

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此外，海軍也協調海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊演出，展現部隊勤訓精練成果，爭取全民支持國防和提升人才招募成效。

民政局提醒，開放對象是具有中華民國國籍國民，必須攜帶身分證或可證明身分且附照片證件，配合開放時程及現場引導入場；外籍人士（含新聞記者）未經事先申請獲准者，不得進入；現場也禁止使用空拍機。（編輯：李亨山）1140306