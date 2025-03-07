加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆城隍廟人行地下道變身 玻璃磚營造明亮環境

2025/3/7 16:38（3/7 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市政府攜手國泰世華銀行，將市區忠一路、孝二路口的城隍廟人行地下道出入口以玻璃磚與紅磚打造成「永續的光盒子」，形成獨特城市景觀。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 114年3月7日
基隆市政府攜手國泰世華銀行，將市區忠一路、孝二路口的城隍廟人行地下道出入口以玻璃磚與紅磚打造成「永續的光盒子」，形成獨特城市景觀。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 114年3月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆7日電）基隆市政府指出，攜手國泰世華銀行，利用玻璃磚等透光材質，將市區忠一及孝二路口的城煌廟人行地下道出入口打造出明亮美麗環境，變身的空間今天啟用為市容再添新意。

基隆市政府表示，近年推動城市美化，攜手國泰世華銀行將城煌廟人行地下道出入口重新打造，並在今天由基隆市長謝國樑、基隆市副市長邱佩琳及國泰世華銀行總經理李偉正等共同揭幕啟用。

謝國樑接受媒體採訪時指出，他自上任以來就努力引進民間活力，並由邱佩琳代表市府與企業洽商。城隍廟地下道是旅客往來車站與廟口的重要節點，感謝國泰世華銀行出資協助美化，為民眾提供友善安全的通行空間。市府後續也將推動忠一路既有建築重塑計畫，為市容再添新意。

google news透過 Google News追蹤中央社

邱佩琳表示，城隍廟人行地下道出入口以玻璃磚與紅磚打造成「永續的光盒子」，形成獨特城市景觀。

李偉正說，城隍廟人行地下道與國泰世華銀行基隆分行有非常深的淵源，也是分行客戶、基隆市民及國內外到基隆觀光旅客的必經道路，國泰世華很榮幸認養這座地下道，讓鄰近景觀更加完美。（編輯：戴光育）1140307

#李偉正
#國泰世華
#基隆
#邱佩琳
#城隍廟
#基隆市政府
#謝國樑
#忠一路
邱佩琳
基隆暖暖區過港路 69席停車場啟用基隆副市長將出席四接環評 要求台電重提送審
謝國樑
協助藍反罷免？黃國昌：以最大善意誠意敞開大門國民黨組律師團 因應罷免相關法律戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：